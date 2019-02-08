Ytb'den Anlamlı Çağrı: "Yaşamı Zehir Etmeyelim"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında 'Yaşamı zehir etmeyelim' sloganıyla bir kampanya başlattı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında 'Yaşamı zehir etmeyelim' sloganıyla bir kampanya başlattı.



YTB, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle 'Yaşamı zehir etmeyelim' sloganıyla bir kampanya başlattı. Kampanyayı yayımladığı mesajla duyuran YTB Başkanı Abdullah Eren, "bu zararlı alışkanlıkla tanışmış olanlara 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' vesilesiyle dumansız ve zehirsiz bir hayata merhaba demeleri" çağrısında bulundu.



Kampanya kapsamında YTB binasında Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Uyarıcı ve bilgilendirici afişlerin yanı sıra üzerinde 'Sigarayı Çöpe Paranı Kumbaraya' yazan kumbaralar dağıtıldı. - ANKARA

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