YTB'den Asya ve Afrikalı öğrencilere iftar programı - Son Dakika
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YTB'den Asya ve Afrikalı öğrencilere iftar programı

26.04.2022 23:34

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Asya ve Afrika kıtasından gelip Türkiye'de öğrenim gören öğrenciler için iftar programı düzenledi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Asya ve Afrika kıtasından gelip Türkiye'de öğrenim gören öğrenciler için iftar programı düzenledi.

YTB'nin başkentteki binasında, Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen iftar programına Türkiye'de okuyan 400'den fazla yabancı öğrenci katıldı.

Program kapsamında aralarında Pakistan, Cezayir, Fas, Afganistan, Etiyopya gibi ülkelerin stantlarının yer aldığı sergide, öğrenciler, ülkelerine ait kültürel ve dekoratif objeleri sergileme imkanı buldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarın ardından konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, bugünkü iftar programının bu yıl ramazanda uluslararası öğrencilere yönelik düzenledikleri 5'inci davet olduğunu söyledi.

Eren, "Sizler bize ailelerinizin, ülkelerinizin emanetisiniz. Sizler kendi ülkelerinizin geleceği için canla başla çalışacaksınız. Mezun olup Türkiye'den ayrıldığınızda da Türkiye'nin birer gönüllü elçisi olacaksınız. Hangi ülkeden geliyorsanız o ülkenin de Türkiye ile ilişkilerini geliştireceksiniz. Sizlere çok güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencilerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için gayret ettiklerini belirten Eren, "Uluslararası öğrenciler olarak farklı ülkelerden gelen kardeşlerinizin de kültürlerini öğrenmeniz önemli. Bu etkinlikleri yapma sebeplerimizden biri de bu." diye konuştu.

Öğrencilerin başarılı şeklide eğitim hayatlarını sürdürmeleri temennisinde bulunan Eren, konuşmasını tüm öğrencilerin ve ailelerinin ramazanını tebrik etti.

Programa, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan de katıldı.

Konuşmanın ardından davetlilere yönelik santur dinletisine geçildi.

"Salgın sonrasında ilk kez ramazan ayını gerçek anlamda yaşadığımızı hissettim"

İftar programına katılan Endonezyalı öğrenci Brian Muhammed, yaklaşık 6 aydır Türkiye'de olduğuna, ramazanı geçirdiği Türkiye ile ülkesinde bazı farklılıkların olduğuna dikkat çekti.

Ülkesinde oruç tutma süresinin daha kısa olduğunu kaydeden Muhammed, iki ülke arasında en farklı özelliğin Türkiye'de dört mevsim yaşandığını ve ülkesine kıyasla daha soğuk bir iklimde oruç tutulduğunu belirtti.

Müslüman bir ülkede olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Muhammed, aile özlemini Türkiye'deki arkadaşları ve benzer kültürel öğeler sayesinde en az seviyede hissettiğini söyledi.

Yaklaşık 3 senedir Türkiye'de bulunan Cezayirli öğrenci Radia Fouial, salgın nedeniyle geçmiş iki senedeki koşullardan farklı olarak ilk kez bu sene ramazanı gerçek anlamda yaşadıklarını hissederek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı gelince ramazan pidesinin satıldığını fark ettim. Camilerde ışıklandırmalar bana farklı geldi. Ülkemi özlüyorum ama burada arkadaşlarım ve tanıştığım insanlar sayesinde gurbeti tamamen yaşamıyorum."

YTB'den Asya ve Afrikalı öğrencilere iftar programı
YTB'den Asya ve Afrikalı öğrencilere iftar programı
YTB'den Asya ve Afrikalı öğrencilere iftar programı
YTB'den Asya ve Afrikalı öğrencilere iftar programı
YTB'den Asya ve Afrikalı öğrencilere iftar programı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB'den Asya ve Afrikalı öğrencilere iftar programı - Son Dakika


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