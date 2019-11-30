Son Dakika Haberleri: YTB'den "Irak Kültür ve Tanıtım Günü"
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YTB'den "Irak Kültür ve Tanıtım Günü"

6 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ev sahipliğinde "Irak Kültür ve Tanıtım Günü" düzenlendi.

YTB'den

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ev sahipliğinde "Irak Kültür ve Tanıtım Günü" düzenlendi.

YTB'nin Hamamönü ofisinde, iki ülkenin milli marşları ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinliğe, YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Türkiye'de okuyan Iraklı öğrenciler ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Yusuf, Türkiye'de YTB bursu alarak okuyan uluslararası öğrencilerin "YTB'nin birer parçası" haline geldiğini söyledi.

YTB Burslarının amacına da değinen Yusuf, ulaştırılan burslar ile öğrencilerin finansal açıdan desteklendiğini ve bunun "kardeşlik hukukundan" kaynaklandığını dile getirdi.

Yusuf, "İmkanlarımızı paylaşıyoruz. Belki müşterek gelecek inşa edeceğiz. YTB bursları alan Iraklı öğrenciler olarak eğitimleriniz esnasında kazandığınız evrensel birikimleriniz Irak'ın refahı ve kalkınması için harcanmalı." diye konuştu.

"Gönül sınırları"

Irak ile Türkiye'nin ilişkilerinin köklü geçmişten beslendiğini kaydeden Yusuf, "Öyle derin ve öyle bir kimya oluşturmuş ki iki ayrı siyasi sınır var olsa da gönül sınırlarımız geniştir, belki Yemen'in de aşağısına kadar iner." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, YTB faaliyetlerine ilişkin video gösterimi, Iraklı öğrencilerin yöresel ezgileri seslendirmesi, fotoğraf sergisinin açılışı ve Orta Doğu mutfağından ikramlarla devam etti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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