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YTB'den Iraklı Türkmen Öğretmenlere Mesleki Eğitim Programı

26 dakika önce

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, "YTB'nin ana amaçlarından bir tanesi dünyanın neresinde olursa olsun Türkçe konuşan, Türkiye ile bağını devam ettiren soydaşlarımızla ilişkilerimizin muhafazasına yönelik projeler üretmektir" dedi.

YTB'den Iraklı Türkmen Öğretmenlere Mesleki Eğitim Programı, System.String[]
Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, "YTB'nin ana amaçlarından bir tanesi dünyanın neresinde olursa olsun Türkçe konuşan, Türkiye ile bağını devam ettiren soydaşlarımızla ilişkilerimizin muhafazasına yönelik projeler üretmektir" dedi.

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 'Iraklı Türkmen Öğretmenlere Yönelik Eğitim Programı'nın kapanış toplantısı geçekleştirildi. Programa YTB Başkanı Abdullah Eren, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı, Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Erdinç Yılmaz ve Musul, Kerkük, Tel Afer, Bağdat ve Irak'ın diğer bölgelerinden kursiyerler katıldı.

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin asli görevlerinden bir tanesinin Türkçe'yi ve Türk kültürünü muhafaza etmek olduğuna dikkat çekti. Bu çerçevede Türkçe konuşan ve Türkiye ile bağını devam ettiren soydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeler hayata geçirildiğini belirten Eren şunları kaydetti:

"YTB, yurt dışındaki vatandaşlarımız başta olmak üzere, soydaş ve akraba topluluklarımızın hepsine hizmet etmek üzere 2010 yılında kurulan kurumdur. Bizler büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bugün her ne kadar 784 bin kilometrekare vatan toprağına sahip olsak da, bizim gönül coğrafyası tabirimiz var. Sizler Musul, Kerkük, Tel Afer, Bağdat, Tuz Hurmatu ve Irak'tan geldiniz. YTB'nin ana amaçlarından bir tanesi dünyanın neresinde olursa olsun Türkçe konuşan, Türkiye ile bağını devam ettiren soydaşlarımızla ilişkilerimizin muhafazasına yönelik projeler üretmektir. Dil bir milletin hafızası, kimliği ve kültürüdür. Türkçe ise dünyanın neresinde olursak olalım bizi bir araya getiren, aynı anlam dünyasında buluşturan unsurdur. Sizler önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Türkçe'yi öğrenmek isteyen çocuklara Türkçe öğretiyorsunuz. Sizler bizlerin aklında ve kalbindesiniz. Türkçe'yi ve Türk kültürünü muhafaza etmek asli görevimiz." - ANKARA
yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:31 Kaynak: İHA
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