YTB'den kardeş topluluklara yönelik bilimsel çalışmalara destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), kardeş, akraba ve soydaş toplulukların kalkınmalarına yönelik bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla oluşturduğu Beşeri ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Destek Programı'nın (BESKAP) ikinci dönem başvuruları 15 Kasım'da sona erecek.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kardeş, soydaş ve akraba topluluklara yönelik kapsamlı bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla hayata geçirilen BESKAP kapsamında Türkiye ve yurt dışından hem bireysel hem de ortak başvurular kabul edilecek.

Türkiye ve yurt dışındaki araştırmacıların yapacağı ortak başvurularla akademik iş birliklerinin de geliştirilmesi hedeflenen programla, araştırmaların daha geniş kitlelere de ulaşması amaçlanıyor.

Program kapsamında öncelikli konular arasında ise kurumsal ayrımcılık, ana dil eğitim hakları, eğitimde fırsat eşitliği, sivil toplum araştırmaları, medya analizleri, sosyolojik ve demografik araştırmalar ve Türkiye mezunları başlıkları yer alıyor.

BESKAP'a ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru formları "http://ytb.gov.tr/beskap/" adresinde bulunurken soru ve görüşler için de "beskap@ytb.gov.tr" adresi üzerinden iletişime geçilebilecek.