YTB'den kardeş topluluklara yönelik bilimsel çalışmalara destek - Son Dakika
Üye Girişi

YTB'den kardeş topluluklara yönelik bilimsel çalışmalara destek

13.10.2022 10:36
YTB'den kardeş topluluklara yönelik bilimsel çalışmalara destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), kardeş, akraba ve soydaş toplulukların kalkınmalarına yönelik bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla oluşturduğu Beşeri ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Destek Programı'nın (BESKAP) ikinci dönem başvuruları 15 Kasım'da sona erecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), kardeş, akraba ve soydaş toplulukların kalkınmalarına yönelik bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla oluşturduğu Beşeri ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Destek Programı'nın (BESKAP) ikinci dönem başvuruları 15 Kasım'da sona erecek.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kardeş, soydaş ve akraba topluluklara yönelik kapsamlı bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla hayata geçirilen BESKAP kapsamında Türkiye ve yurt dışından hem bireysel hem de ortak başvurular kabul edilecek.

Türkiye ve yurt dışındaki araştırmacıların yapacağı ortak başvurularla akademik iş birliklerinin de geliştirilmesi hedeflenen programla, araştırmaların daha geniş kitlelere de ulaşması amaçlanıyor.

Program kapsamında öncelikli konular arasında ise kurumsal ayrımcılık, ana dil eğitim hakları, eğitimde fırsat eşitliği, sivil toplum araştırmaları, medya analizleri, sosyolojik ve demografik araştırmalar ve Türkiye mezunları başlıkları yer alıyor.

BESKAP'a ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru formları "http://ytb.gov.tr/beskap/" adresinde bulunurken soru ve görüşler için de "beskap@ytb.gov.tr" adresi üzerinden iletişime geçilebilecek.

YORUMLAR
500
Kocaispir'e TSYD jesti: 'Evimin en güzel köşesine bunu asacağım' Kocaispir'e TSYD jesti: 'Evimin en güzel köşesine bunu asacağım' DenizBank mevcut bankacılık uygulamasına POS özelliği kazandırdı DenizBank mevcut bankacılık uygulamasına POS özelliği kazandırdı Piyanoyla başlayan yolculukları uluslararası sahnelere açılıyor Piyanoyla başlayan yolculukları uluslararası sahnelere açılıyor
Kaynak: AA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YTB'den kardeş topluluklara yönelik bilimsel çalışmalara destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:28 Sivas'ta 2 çocuklu çift, yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde bulundu
11:20 Popstar yarışmacısı maneviyata yöneldi! Tesettüre girerek adını değiştirdi
11:14 Genç kızın 9 bin liraya kiraladığı ev görenleri şaşırttı
11:03 Güne yatay seyirle başlayan gram altın 999 liradan alıcı buluyor
11:01 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den o ismi istedi! Bu kez futbolcu değil
11:04 Otomobilini iPhone ile takas etti: Alacak gücüm yoktu
10:57 Samsun'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında engelli adam ve eşini sokak ortasında taşlayarak hastanelik ettiler
10:57 Astana'daki zirveye saatler kala Putin'in Yardımcısı Uşakov'dan açıklama: Erdoğan'ın, Putin'e 'arabuluculuk' teklif etmesini bekliyoruz
10:44 Ebru Yaşar yüzünden 15 yıl önce küsen İbrahim Tatlıses ve Erol Köse barıştı
10:40 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 11:51:38. #1.13#
SON DAKİKA: YTB'den kardeş topluluklara yönelik bilimsel çalışmalara destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement