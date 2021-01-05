YTB'den "Kıbrıs'ta BM Çatısı Altında İki Devletli Çözüm Önerisi" paneli - Son Dakika

YTB'den "Kıbrıs'ta BM Çatısı Altında İki Devletli Çözüm Önerisi" paneli

05.01.2021 15:51
YTB'den

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kıbrıslı Türklerin ve iki devletli çözüm yolunda yürütülen mücadelenin dünyada daha iyi bilinmesi ve tanınması için YTB'nin katkılarını sürdüreceğini söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kıbrıslı Türklerin ve iki devletli çözüm yolunda yürütülen mücadelenin dünyada daha iyi bilinmesi ve tanınması için YTB'nin katkılarını sürdüreceğini söyledi.

Eren, YTB tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) Çatısı Altında İki Devletli Çözüm Önerisi" başlıklı panelde konuştu.

YTB'nin 2010 yılından bu yana Türk diasporasına yönelik yürüttüğü önemli faaliyetler bulunduğuna dikkati çeken Eren, "Yaklaşık 40 yıldan fazla bir zamandır Türkiye'nin yakın ilgi ve alakasıyla uluslararası arenada gündeme taşımaya çalıştığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve KKTC'deki Türklerin davasının da dünyaya duyurulması için eğitim, kültür ve sosyal alanlarda faaliyetler yürütmeye gayret ediyoruz." dedi.

Eren, bu çerçevede sadece 2020 yılında KKTC'den 92 öğrenciye burs verildiğini, Kıbrıs'tan binden fazla öğrencinin Türkiye'deki üniversitelerde eğitim aldığını ve sivil toplum kuruluşları ile toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıldığını aktardı.

Kıbrıs'ın aynı zamanda özellikle İngiltere'de olmak üzere çok önemli bir diasporası bulunduğunu ifade eden Eren, YTB'nin İngiltere'deki yaşayan Kıbrıslı Türk gençleri "Vatanınla Tanış" projesiyle ilk defa KKTC'yi görmek üzere ana vatanlarına getirdiklerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra bu projeye devam edeceklerini dile getirdi.

Eren, "Tüm bu faaliyetleri yürütürken unutmadığımız bir husus var, o da Kıbrıs Türklerinin vermiş olduğu mücadelenin dünyada daha iyi bilinmesi, tanınması ve Kıbrıs Türklerinin kendi aidiyetlerinin gelişmesine bizim vereceğimiz muhtemel katkılar. Bu anlamda 2021'de de Kıbrıs'ta çok çeşitli faaliyetler yürütmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

KKTC'de 18 Ekim'de Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle yeni bir dönem başladığına dikkati çeken Eren, iki devletli çözüm yaklaşımının farklı alanlarda desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, YTB'nin de konuyu çevrim içi panellerle gündeme getirme kararı aldığını söyledi.

Eren, "Önümüzdeki süreçte KKTC'nin bugünlere gelmesinde emeği olan kişileri utandırmayacak bir şekilde, bu davanın uluslararası arenada da iyi bir şekilde savunularak iki devletli çözüme kavuşturulacağına yürekten inanıyorum." dedi.

"Artık egemenliğimizi paylaşmak istemiyoruz"

Panele video mesajı gönderen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Kıbrıs meselesinin 200 yıl geriye gittiğini, 1960 Anlaşması'nın ise önemli bir aşama teşkil ettiğini anlattı.

Tatar, bu uluslararası anlaşmada ilk kez hem Kıbrıslı Türklerin hem de Rumların imzasının bulunduğunu anımsatarak, böylelikle Kıbrıslı Türklerin Ada'nın eşit ortakları olduğunun uluslararası toplum tarafından kabul gördüğünü ifade etti.

Yaklaşık 52 yıldır süren müzakerelerin federal temelde anlayışa odaklandığı ve Kıbrıs Türk tarafının her türlü uzlaşı ve iyi niyet göstergesine rağmen sonuç alınamadığının altını çizen Tatar, taraflar arasında federal anlayışa ilişkin de farklılıklar bulunduğunu kaydetti.

Tatar, kendisinin seçim kampanyasını iki devletli çözüm modeli üzerine kurduğunu dile getirerek, "Esas politikamız olan iki devletli çözümü tüm dünyayla paylaşıyoruz. Nedir bu? Bu bir egemenlik meselesidir. Biz artık egemenliğimizi paylaşmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının kendi topraklarında Türkiye'yle iş birliği içerisinde bağımsız bir cumhuriyet olarak yaşamak istediğini kaydeden Tatar, KKTC halkının artık çoğunluk tarafından yönetilmeyi de kabul etmediğini sözlerine ekledi.

Panele eski KKTC Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Taner Erginel, KKTC Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve eski KKTC Cumhurbaşkanlığı Siyasi ve Diplomasi Danışmanı Prof. Dr. Soyalp Tamçelik de katıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Birleşmiş Milletler, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB'den 'Kıbrıs'ta BM Çatısı Altında İki Devletli Çözüm Önerisi' paneli - Son Dakika


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