YTB'den Kovid-19'la mücadelede İtalya'daki

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkili olduğu ülkelerden İtalya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) başlattığı "İyilik Kervanı" projesine ortak oldu.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık salgınla mücadele kapsamında düzenlediği "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" çerçevesinde, DİTİB İtalya şubesi tarafından yürütülen proje kapsamında yardıma muhtaç ailelere destek veriyor.

Buna göre, proje kapsamında gıda başta olmak üzere birçok malzemeye ulaşmakta güçlük çekenlere erzak yardımı yapılırken, Türkiye'den İtalya'ya ilik nakli için giden üç aileye de destek olundu.

Açıklamada, karantina süreci uzadığı için kaynak temin etmekte güçlük yaşadıklarını belirten DİTİB İtalya şubesi yetkililerinin, "İyilik Kervanı"na ortak olarak önemli katkıda bulunan YTB'ye teşekkür ettiği de vurgulandı.