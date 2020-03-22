YTB'den "lütfen evde kalın" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YTB'den 'lütfen evde kalın' çağrısı - Son Dakika

YTB'den "lütfen evde kalın" çağrısı

6 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yeni korona virüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.

YTB'den

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yeni korona virüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.


YTB tarafından "Lütfen evde kalalım" başlığıyla tüm sosyal medya mecralarında vatandaşlara duyuru yapıldı. Duyuruda, "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın küresel salgına dönüşen yeni korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bulundukları ülkelerde evlerinde kalarak korunmaları büyük önem arz etmektedir. Dünyada virüsün yayılma hızını dikkate alarak ciddi sağlık risklerini önlemek üzere seyahat etmeyiniz. Virüsün bulaşıcılığını göz önüne alarak kalabalık ortamlara kesinlikle girmeyiniz" ifadelerine yer verildi.


Duyuruda şunlar kaydedildi:


"Sağlığınızı riske atmayarak bulunduğunuz ülkenin yerel makamları ve ilgili büyükelçilik ve başkonsolosluklarımızca yapılan resmi açıklama ve uyarılara riayet ediniz. Yeni korona virüsün yaygın görüldüğü ülkelere uçuşlar tedbiren durdurulurken, vatandaşlarımızın cenaze nakilleri Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordinasyonda THY tarafından sağlanmaktadır. Lütfen sükunet içinde kalarak, sağlığımız için gerekli hijyen kurallarına en üst düzeyde riayet edelim." - ANKARA

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:47 Kaynak: İHA

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