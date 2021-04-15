YTB'den "Medyanın Yeni Dili" semineri - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "YTB İletişim Akademisi" "Medyanın Yeni Dili" başlığıyla, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'tan medya mensuplarının katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

YTB, yurt dışındaki vatandaşların yoğun olarak yaşadıkları ülkelerdeki medya ağının güçlendirilmesi ve diaspora medya ağının koordineli bir şekilde daha etkin yapıya kavuşması için her yıl "YTB İletişim Akademisi" programları düzenliyor. "Medyanın Yeni Dili" üst başlığıyla belirlenen Akademi Programı, 8-12 Nisan tarihleri arasında Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'tan 12 medya kuruluşundan 20 gazetecinin katılımıyla online olarak yapıldı. 3 gün süren programda alanında uzman medya mensupları, gazeteciler ve akademisyenler çeşitli konu başlıklarında sunumlar aktardı. Sunumların ardından yapılan soru-cevap bölümünde ise uzman gazeteciler tecrübe paylaşımında bulundu.

Akademi kapsamında katılımcı basın mensupları Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, TRT Dijital Haberler Yayın Şefi Ogün Öcek, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Reuters Foto Editörü Murad Sezer, AA Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar, AA Görsel Haber Yayın Yönetmeni Hasan Öymez gibi uzman isimlerin seminerlerini dinleme imkanı buldu. Seminerlerde Yeni Medya ve Kültürlerarası İletişim, Medyanın Yeni İmtihanı Fake News, Dijital Kültür ve Medya, Algı Çağında Görüntü, Kitle İletişiminde Anlam Yaratma ve benzeri birçok kritik başlık birlikte değerlendirildi. - ANKARA