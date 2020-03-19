YTB'den moral amaçlı Karsu konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel YTB'den moral amaçlı Karsu konseri - Son Dakika

YTB'den moral amaçlı Karsu konseri

6 saat önce

Sanatçı Karsu, yeni tip korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar için dijital piyano konseri vermeye hazırlanıyor.

YTB'den moral amaçlı Karsu konseri, System.String[]

Sanatçı Karsu, yeni tip korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar için dijital piyano konseri vermeye hazırlanıyor.


Küresel ölçekte etkisi olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle tüm dünya alarm verdi. Dünyanın dört bir yanında Kovid-19'a karşı evlerinde kalan Türk vatandaşları, farklı aktivitelerle zaman geçiriyorlar. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), bu çerçevede 'Dünyadaki Türkler Evinizde' mottosuyla düzenlenen dijital konserlerle dünyaca ünlü Türk sanatçıları vatandaşlarla buluşturuyor. Dünyaca ünlü Türk kökenli sanatçı Karsu, bu akşam Hollanda'dan yeni korana virüs salgını dolayısıyla Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde evinde dinlenen vatandaşlara piyano ziyafeti sunacak. Hollanda'da doğup büyüyen ve yaptığı özgün müzikle genç yaşta uluslararası üne kavuşan Türk sanatçının konseri YTB'nin YouTube kanalı üzerinden internetten canlı olarak yayınlanacak. Türkiye saati ile 21.00'de, Hollanda saati ile 19.00'da gerçekleşecek konser "https://youtube.com/yurtdisiturkler" linkinden izlenebilecek.


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerde bulunan Türk vatandaşları için moral niteliğinde olacak konserde Karsu, hayranlarının sevdiği parçaları piyano ile seslendirecek.


Hatay'dan Hollanda'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'da doğup büyüyen piyanist ve besteci Karsu Dönmez, yaptığı özgün müzikle uluslararası üne kavuştu. Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Karsu köyünden 1970'li yıllarda Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan Karsu, Hatay'daki köylerinin ismini taşıyor. Karsu, verdiği konserlerde Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımına katkıda bulunuyor. - ANKARA

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:29 Kaynak: İHA

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