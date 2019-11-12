Son Dakika Haberleri: YTB'den "Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları" programı
Son Dakika Güncel YTB'den 'Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları' programı - Son Dakika

YTB'den "Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları" programı

7 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde yaşayan Suriyeli çocuklar için kültürel etkinlikler düzenledi.

YTB'den

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde yaşayan Suriyeli çocuklar için kültürel etkinlikler düzenledi.

YTB, 10-14 Kasım arasında düzenlenen "Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları" programının ilk ayağında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesinde yaşayan 500 Suriyeli çocuk için çeşitli kültürel etkinlikler organize etti.

Cerablus'taki programa katılan Suriyeli çocuklar, kendileri için hazırlanan animasyon, Hacivat Karagöz tiyatrosu ve Rafadan Tayfa gibi gösterileri ilgiyle izledi.

Yarışmalarda hediyeler kazanan çocuklar, oyun parkında eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:08 Kaynak: AA
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