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YTB'den teröre karşı iyilik tırı

7 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan şehirlerde yaraları sararak bölge halkının yüzünü güldürüyor.

YTB'den teröre karşı iyilik tırı, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan şehirlerde yaraları sararak bölge halkının yüzünü güldürüyor. "YTB Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" kapsamında yola çıkan iyilik tırı, tiyatro gösterileri, Hacivat-Karagöz, Rafadan Tayfa karakterleri ve sürpriz hediyelerle miniklerin sevincini ikiye katlıyor.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve son olarak gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelere gönderdiği "iyilik tırı" ile bölge halkının yüzünü güldürüyor. "YTB Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" kapsamında Cerablus, Çobanbey, El Bab ve Afrin başta olmak üzere bölgedeki minikler için hazırlanan oyunlar, yarışmalar ve sürpriz hediyelerle savaşın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerde birçok projeye imza atan YTB, birlik ve beraberlik ruhu içinde bölge halkını bir araya getiriyor. TRT Çocuk kanalının en sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterleri de yine YTB'nin organizasyonuyla bölgedeki miniklerle buluşuyor. YTB tarafından dağıtılan sürpriz hediyeler miniklerin sevincini ikiye katlarken, gerçekleştirilen etkinliklerle doyasıya eğleniyorlar.


YTB, Suriyeli minikler için ilk olarak Cerablus Ahmet Salim İlköğretim Okulunda düzenlediği programlara Çobanbey Şehit Musa Özalkan Kültür Evi, El Bab Şeyh El Mücahidin Okulu ve Afrin İttihat İlkolulunda devam etti. - ANKARA

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Barış Pınarı Harekatı, Tayfa, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:02 Kaynak: İHA
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