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YTB'den teröre karşı "iyilik tırı"

6 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan şehirlerde düzenlediği çeşitli etkinliklerle bölge halkının yaralarını sararak yüzünü güldürüyor.

YTB'den teröre karşı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan şehirlerde düzenlediği çeşitli etkinliklerle bölge halkının yaralarını sararak yüzünü güldürüyor.

YTB'den edinilen bilgiye göre, Cerablus, Çobanbey, Bab ve Afrin başta olmak üzere bu bölgelerde yaşayan Suriyeli çocuklar, "YTB Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" kapsamında yola çıkan iyilik tırı vasıtasıyla düzenlenen tiyatro gösterileri, yarışmalar, Hacivat-Karagöz oyunu ve sürpriz hediyelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Terörün açtığı yaraları bir nebze de olsun kapatmak için bölgedeki çalışmalarını sürdüren YTB, Suriyeli çocuklar için Cerablus Ahmet Salim İlköğretim Okulu, Çobanbey Şehit Musa Özalkan Kültür Evi, Bab Şeyh El Mücahidin Okulu ve Afrin İttihat İlkokulunda çeşitli etkinlikler düzenledi.

Başkanlığın, Suriyeli çocuklar için düzenlediği oyunlar, yarışmalar ve sürpriz hediyeler çocukların yüzünü güldürdü.

Etkinlikler kapsamında, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterleri de bölgedeki çocuklarla buluştu.

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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