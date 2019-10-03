YTB'den Türk dünyası için onlarca önemli proje

Türk dünyası için birbirinden önemli projeler hayata geçiriliyor. YTB, Türk dünyası ile sıcak ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve soydaşlarımızla ortak değerlerin yeniden canlandırılması için onlarca proje yürütüyor.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada yaşayan soydaş topluluklara yönelik birçok faaliyet gerçekleştirdi. Tarihi ve kültürel bağların yeniden tesisi için önemli çalışmalara imza atan YTB, unutulmaya yüz tutmuş ortak değerleri canlandırmak için sanat, spor, sağlık, sosyoloji ve siyaset alanı başta olmak üzere çeşitli temalarda onlarca etkinliğe imza attı. 2019 yılı içerisinde Türk dünyasına yönelik eğitim desteği, festivaller, buluşmalar, anma programları ve çalıştaylar başta olmak üzere birçok etkinlik düzenlendi.



Kırım Tatar Türklerine yönelik programlar



YTB ve Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle Kırım Tatar Sürgünü'nün 75. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda sürgünü anlatan belgesel gösterimi ve sürgün tanıklarının hatıraları paylaşıldı. Programda 18 Mayıs 1944 günü sürgüne canlı şahitlik eden 85 yaşındaki Vahit Muhtarov, anılarını dinleyicilere anlattı. Türkiye Bursları burslusu Kırım Tatarı genç öğrenci Susanna Mustafayeva ise Kırımlı çocukların ninniler ve masallarla değil, acı hatıralar ve 'Ey Güzel Kırım' türküsüyle büyüdüğünü anlattı. Program kapsamında bir de Dünden Bugüne 75 Yıl. (1944-2019) Konulu Uluslararası Resim Yarışması düzenlendi.



YTB'nin desteği ile Kırım Tatar Gençlik Kurultayı dokuzuncu kez Ankara'da toplandı. Farklı ülkelerden Kırım Tatar gençleri program ile bir araya gelerek hem aralarındaki iletişimi arttırdı hem de fikir alışverişinde bulundular. Yine YTB'nin desteğiyle Kırım Tatar Sürgünü'ne ilişkin "Onlarda İnsandı" başlığıyla sözlü tarih çalışmaları hayata geçirildi. Sürgüne ilişkin yaşananlar yürütülen proje sayesinde kayıt altına alındı.



Nevruz Şenlikleri



YTB, 2019 yılı Nevruz kutlamaları çerçevesinde Eskişehir'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Türk dünyasından öğrencilerin ve temsilcilerin bir araya geldiği kutlamalarda geleneksel keşkek kazanı karıştırılarak, nevruz ateşi yakıldı ve örste çekiçle demir dövüldü. Nevruz hediyelerinin ikram edildiği program renkli görüntülere sahne oldu. Bunun yanında ise Türk Konseyi Genel Sekreterliği ve YTB himayesinde Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde Türk Keneşi Nevruz Konseri düzenlendi. Konserde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Başkurdistan, Saha-Yakut ve Gagauz Özerk Yeri'nden gelen Türk dünyası sanatçıları, davetlileri nevruz sevinciyle buluşturdu. Üç gün süren etkinliklerde üç bini aşkın katılımcı yer aldı.



Kıbrıs'ta İyilik Festivali



YTB ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 8 bölgede "İyilik Festivali" düzenlendi. Beş bin kişiyi aşkın katılımla gerçekleştirilen festivaldeki programlar kapsamında TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa" karakterleri Kıbrıslı çocuklarla buluşurken, katılımcılara müzik ziyafeti sunuldu. Festivale katılan çocuklara, ocak ayında yapılan Rafadan Tayfa Sinema Günleri'nde ilkokul öğrencilerinin çizdiği resimlerden oluşan "İyilik Resmi" ile "İyilik Tohumları" adlı kitaplar hediye edildi.



Kitap seti destekleri



Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nde faaliyet gösteren kreş ve anaokulları için YTB tarafından hazırlanan eğitim setleri, Gökoğuzlu miniklere teslim edildi. Çift dilli eğitim setlerinin içinde; hikaye kitapları, şiir kitapları, ders kitapları, şarkılar ve farklı temalarda eğitici kartlar bulunuyor. Eğitim destekleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Hala Sultan Camii'ne de kitap setleri ulaştırıldı.



Ahıska sürgünü programları ve gençlik çalıştayı



YTB desteğiyle sürgüne ilişkin Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Ahıskalı Türklerin sürgününün 75. Yılı dolayısıyla 1944 Ahıska Sürgünü Sözlü Tarih, "Sürgünün Son Tanıkları" Projesi kapsamında belgesel ve kitap hazırlandı. Bunun yanında Ahıska bölgesi Türk-İslam eserleri envanter çalışmasına destek verildi. Yine YTB'nin desteğiyle Ahıskalı Gençler Birliği tarafından "Ahıskalı Gençler II. Hukuk Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya ülkemizde eğitim gören Ahıskalı öğrenciler ile yurt dışından gelen Ahıska Türkü gençler katıldı.



Özbek Doktorlara sağlık eğitimi



YTB ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğindeki seminer kapsamında, 13 Türk doktordan oluşan ekip Türk Dünyası Acil Tıp Eğitimi Programı (TAEP) çerçevesinde Taşkent Lisansüstü Tıbbi Eğitim Enstitüsünde Özbek doktorlara acil tıbbi yardım konularında eğitim verdi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) işbirliğinde; Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirasına ilişkin kitap ve belgesel filmi hazırlandı. Projeyle Kazakistan'da yaşayan Uygurların kültürleri tanıtılacak.



Türk Dünyası buluşmaları, gezi ve anma törenleri



Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan çocuklarının Türkiye'yi tanımaları, dünyanın dört bir yanında yaşayan kardeşleriyle bir araya gelmeleri ve dostluk köprüleri kurmaları amacıyla YTB'nin katkılarıyla 23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni İstanbul'da gerçekleştirildi. YTB iş birliğiyle Avrasya Yazarlar Birliği tarafından "Kültür Köprüsü Programı" kapsamında Kırgızistan seyahati düzenledi. 6 öğrenci ve 4 öğretmenden oluşan 40 kişilik kafile Kırgızistan'a bir seyahat gerçekleştirdi. Program kapsamında Cengiz Aytmatov'un müze haline getirilmiş evine, Atabeyit mezarlığına, bölgede yer alan tarihi ve kültürel mekanlar ile Orta Asya'nın en büyük camisi olan Bişkek Merkez Camiine gezi düzenlendi.



Türksoy, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve YTB'nin destekleri ile hazırlanan "Türk Dünyasının Öncüleri-14: Doğumunun 125. Yılında Özbek Çağdaş Romancılığının Kurucusu ve Büyük Yazarlarından Abdullah Kadiri" konulu panel Ankara'da düzenlendi. Abdullah Kadiri'nin yaşamı ve mücadelesine dikkat çekilen panelde Özbek halk türküleri seslendirildi.



Azerbaycan'da Türkiye mezunları programı



YTB tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türkiye Mezunları Programı" düzenlendi. Programla birlikte Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen Azerbaycanlı mezunlar bir araya geldi.



YTB çok çeşitli etkinliklerle ve projelerle Türk dünyasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA