YTB'den "Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Programı" - Son Dakika

YTB'den "Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Programı"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), "Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Programı" düzenlendi.

YTB'den

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), "Türkiye- Azerbaycan Dayanışma Programı" düzenlendi.

YTB'nin Hamamönü ofisinde gerçekleştirilen dayanışma programına YTB Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Azerbaycanlı öğrenciler katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Eren, Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında kurum olarak Azerbaycan'a destek için bu dayanışma programını düzenlediklerini belirtti.

Eren, Ermenistan'ın bölgede komşusu olan Türkiye ve Azerbaycan ile iyi geçinip barış içinde yaşamak varken fırsat bulduğunda ve hatta fırsat olmasa bile üçüncü bir ülkenin desteğini arkasına alarak saldırılarına devam ettiğini ve saldırgan tavrını sürdürdüğünü kaydetti.

Son 15-20 yıllık dönemde Türkiye ve Azerbaycan için bir şahlanış dönemi görüldüğünü aktaran Eren, insan kaynağı, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve gelişmişlik bakımından Azerbaycan'ın 25 yıl önceki Azerbaycan olmadığına dikkati çekti.

Eren, diğer tarafta "yoksulluk içerisinde, ekonomik olarak bir atılım yapamamış, yerinde sayan, bir kin ve nefreti büyüterek dış politika gütmeye çalışan" bir ülke görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Azerbaycan iki devlet tek millet şuuruyla iş birliğini sürdürmeye devam etti. Türkiye ve Azerbaycan bölgesinde ve komşularıyla ilgili meselelerde hiçbir zaman çözümsüzlüğün tarafı olmamıştır. Sahada saldırıp masada da çözümsüzlüğü dayatanlara karşı kendimizi savunmaktan başka çare kalmamıştır."

Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde uluslararası kamuoyuna haklılığını haykırmaya devam edeceğine inandığını aktaran Eren, "Biz de YTB olarak dünyanın birçok noktasında bulunan Türk diasporasına Azerbaycan'ın bu haklı davasını anlatmaya ve Azerbaycan'ı desteklemeye devam edeceğiz. Bununla beraber biz Türkiye olarak ve özelde YTB olarak Azerbaycan'a ve Azerbaycanlı kardeşlerimize elimizden gelen desteği vereceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu zafer bizim hepimizin zaferidir"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim ise YTB ve Türkiye'nin, bir millet iki devletin ne olduğunu göstererek yanlarında olduğunu söyledi.

Bugünkü Azerbaycan'ın geçmişteki Azerbaycan olmadığını aktaran İbrahim, "Bugün sizler varsınız. Bugün sizlerde bu imkanlar, bugün güçlü devletimiz var. Bugün güçlü devlet başkanımız var. Bugün güçlü ekonomimiz var. Bugün en önemlisi güçlü ordumuz var." dedi.

"Bizim şanlı ordumuz ilerliyor. Artık zaferlerimiz çok yakındır." diyen İbrahim, şunları kaydetti:

"Burada sizin bir kardeşiniz var. Biz hepimiz biriz. Biz kardeş devletleriz. Bu zafer bizim hepimizin zaferidir. Bugün bana bu şans nasip oldu ki kardeş Türkiye'de bir büyükelçi olarak kendi görevimi yapıyorum. Bizim bayrağımız yalnız 3 renkli bayrak değil, bu al sancak da bizim bayrağımızdır. Biz onları birlikte her yerde dalgalandıracağız."

İbrahim, Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturduklarını belirterek, "Şanlı ordumuz her şeye kadirdir. Bizim zaferlerimiz her zaman devam edecek." diye konuştu.

"Ankara Üniversitesi olarak daima Azerbaycan'ın arkasında olacağız"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar ise Türkiye ile Azerbaycan'ın kaderinin birbirine çok benzediğine dikkati çekerek, "1915'te olmamış bir soykırım üzerinden Türkiye'yi mahkum etmeye çalışanlar, Karabağ'daki, Hocalı'daki soykırımda henüz kanlar kurumamışken onu görmeme ve duymama eğilimindedir." ifadesini kullandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Dağlık-Karabağ sorunundaki etkisizliğini eleştiren Ünüvar, "Minsk grubu havanda su dövüyor." diye konuştu.

Ünüvar, Azerbaycan'ın son yıllardaki gelişimine dikkati çekerek, "Bugün Azerbaycan eski Azerbaycan değil. Milli geliri arttı. Petrolünü, doğal gazını kendi çıkartıyor. Milli geliri sürekli artıyor. Azerbaycan geliştikçe Batı dünyasındaki Azerbaycan'a ve Türkiye'ye olan birtakım hasmane tutumlar devreye giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'a desteklerini ileten Ünüvar, "Ankara Üniversitesi olarak daima Azerbaycan'ın arkasında olacağız. Elimizdeki tarihi bilgi ve belgelerle bütün akademik gücümüzle Azerbaycan'ın haklı davasının arkasında olacağız." diye konuştu.

Ayrıca programda söz alan Türkiye Bursları kapsamında Hacettepe Üniversitesi Türk Dili Ana Bilim dalında doktora öğrencisi Azerbaycanlı Buta Baghirova da kendisinin Karabağ'da doğmuş ancak doğduğu topraklarda büyüyemeyen on binlerce Azerbaycan gencinden biri olduğunu söyledi.

Karabağ'ın işgalini anlatan Baghirova, "Ermenistan'ın şu ana kadarki tavrı bu saldırıların devam edeceğini göstermektedir. Bizim davamız hak davasıdır. Biz kendi topraklarımızı geri almak ve toprak bütünlüğümüzü sağlamak istiyoruz. Elbette bu savaşta yalnız olmadığımızı biliyoruz." diye konuştu.

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Azerbaycan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 23:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB'den 'Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Programı' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!
Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
23:56
Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı         
22:11
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi         
19:19
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı 1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı         
11:20
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun         
09:42
Erman Toroğlu, kendisinden özür bekleyen Rıdvan Dilmen'e yanıt verdi: Asıl ben özür bekliyorum Erman Toroğlu, kendisinden özür bekleyen Rıdvan Dilmen'e yanıt verdi: Asıl ben özür bekliyorum         
09:35
70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti 70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti         
09:15
Fatih Terim, kötü ortalar yapan Feghouli'ye sert tepki gösterdi Fatih Terim, kötü ortalar yapan Feghouli'ye sert tepki gösterdi         
09:13
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı         
08:20
Oktay Kaynarca'dan beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli'nin sağlık durumu hakkında sevindiren haber Oktay Kaynarca'dan beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli'nin sağlık durumu hakkında sevindiren haber         
02:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 05:35:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YTB'den "Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Programı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei