YTB'den "Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Programı" - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), "Türkiye- Azerbaycan Dayanışma Programı" düzenlendi.

YTB'nin Hamamönü ofisinde gerçekleştirilen dayanışma programına YTB Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Azerbaycanlı öğrenciler katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Eren, Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında kurum olarak Azerbaycan'a destek için bu dayanışma programını düzenlediklerini belirtti.

Eren, Ermenistan'ın bölgede komşusu olan Türkiye ve Azerbaycan ile iyi geçinip barış içinde yaşamak varken fırsat bulduğunda ve hatta fırsat olmasa bile üçüncü bir ülkenin desteğini arkasına alarak saldırılarına devam ettiğini ve saldırgan tavrını sürdürdüğünü kaydetti.

Son 15-20 yıllık dönemde Türkiye ve Azerbaycan için bir şahlanış dönemi görüldüğünü aktaran Eren, insan kaynağı, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve gelişmişlik bakımından Azerbaycan'ın 25 yıl önceki Azerbaycan olmadığına dikkati çekti.

Eren, diğer tarafta "yoksulluk içerisinde, ekonomik olarak bir atılım yapamamış, yerinde sayan, bir kin ve nefreti büyüterek dış politika gütmeye çalışan" bir ülke görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Azerbaycan iki devlet tek millet şuuruyla iş birliğini sürdürmeye devam etti. Türkiye ve Azerbaycan bölgesinde ve komşularıyla ilgili meselelerde hiçbir zaman çözümsüzlüğün tarafı olmamıştır. Sahada saldırıp masada da çözümsüzlüğü dayatanlara karşı kendimizi savunmaktan başka çare kalmamıştır."

Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde uluslararası kamuoyuna haklılığını haykırmaya devam edeceğine inandığını aktaran Eren, "Biz de YTB olarak dünyanın birçok noktasında bulunan Türk diasporasına Azerbaycan'ın bu haklı davasını anlatmaya ve Azerbaycan'ı desteklemeye devam edeceğiz. Bununla beraber biz Türkiye olarak ve özelde YTB olarak Azerbaycan'a ve Azerbaycanlı kardeşlerimize elimizden gelen desteği vereceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu zafer bizim hepimizin zaferidir"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim ise YTB ve Türkiye'nin, bir millet iki devletin ne olduğunu göstererek yanlarında olduğunu söyledi.

Bugünkü Azerbaycan'ın geçmişteki Azerbaycan olmadığını aktaran İbrahim, "Bugün sizler varsınız. Bugün sizlerde bu imkanlar, bugün güçlü devletimiz var. Bugün güçlü devlet başkanımız var. Bugün güçlü ekonomimiz var. Bugün en önemlisi güçlü ordumuz var." dedi.

"Bizim şanlı ordumuz ilerliyor. Artık zaferlerimiz çok yakındır." diyen İbrahim, şunları kaydetti:

"Burada sizin bir kardeşiniz var. Biz hepimiz biriz. Biz kardeş devletleriz. Bu zafer bizim hepimizin zaferidir. Bugün bana bu şans nasip oldu ki kardeş Türkiye'de bir büyükelçi olarak kendi görevimi yapıyorum. Bizim bayrağımız yalnız 3 renkli bayrak değil, bu al sancak da bizim bayrağımızdır. Biz onları birlikte her yerde dalgalandıracağız."

İbrahim, Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturduklarını belirterek, "Şanlı ordumuz her şeye kadirdir. Bizim zaferlerimiz her zaman devam edecek." diye konuştu.

"Ankara Üniversitesi olarak daima Azerbaycan'ın arkasında olacağız"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar ise Türkiye ile Azerbaycan'ın kaderinin birbirine çok benzediğine dikkati çekerek, "1915'te olmamış bir soykırım üzerinden Türkiye'yi mahkum etmeye çalışanlar, Karabağ'daki, Hocalı'daki soykırımda henüz kanlar kurumamışken onu görmeme ve duymama eğilimindedir." ifadesini kullandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Dağlık-Karabağ sorunundaki etkisizliğini eleştiren Ünüvar, "Minsk grubu havanda su dövüyor." diye konuştu.

Ünüvar, Azerbaycan'ın son yıllardaki gelişimine dikkati çekerek, "Bugün Azerbaycan eski Azerbaycan değil. Milli geliri arttı. Petrolünü, doğal gazını kendi çıkartıyor. Milli geliri sürekli artıyor. Azerbaycan geliştikçe Batı dünyasındaki Azerbaycan'a ve Türkiye'ye olan birtakım hasmane tutumlar devreye giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'a desteklerini ileten Ünüvar, "Ankara Üniversitesi olarak daima Azerbaycan'ın arkasında olacağız. Elimizdeki tarihi bilgi ve belgelerle bütün akademik gücümüzle Azerbaycan'ın haklı davasının arkasında olacağız." diye konuştu.

Ayrıca programda söz alan Türkiye Bursları kapsamında Hacettepe Üniversitesi Türk Dili Ana Bilim dalında doktora öğrencisi Azerbaycanlı Buta Baghirova da kendisinin Karabağ'da doğmuş ancak doğduğu topraklarda büyüyemeyen on binlerce Azerbaycan gencinden biri olduğunu söyledi.

Karabağ'ın işgalini anlatan Baghirova, "Ermenistan'ın şu ana kadarki tavrı bu saldırıların devam edeceğini göstermektedir. Bizim davamız hak davasıdır. Biz kendi topraklarımızı geri almak ve toprak bütünlüğümüzü sağlamak istiyoruz. Elbette bu savaşta yalnız olmadığımızı biliyoruz." diye konuştu.