YTB'den Türkiye Bursları alan Kırgız öğrenciler mutfaklarını tanıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YTB'den Türkiye Bursları alan Kırgız öğrenciler mutfaklarını tanıttı - Son Dakika

YTB'den Türkiye Bursları alan Kırgız öğrenciler mutfaklarını tanıttı

6 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programıyla Türkiye'ye gelen Kırgız öğrenciler, başkentte ülkelerine ait yemek yapıp farklı ülkelerden gelen arkadaşlarına tanıttı.

YTB'den Türkiye Bursları alan Kırgız öğrenciler mutfaklarını tanıttı, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programıyla Türkiye'ye gelen Kırgız öğrenciler, başkentte ülkelerine ait yemek yapıp farklı ülkelerden gelen arkadaşlarına tanıttı.

YTB'nin Hamamönü'ndeki binasında düzenlenen etkinlikte, Türkiye Bursları ile Ankara'da lisans ve yüksek lisans eğitimi alan uluslararası öğrenciler, bu hafta dördüncüsü düzenlenen "Dünya Kitap Kafe Öğrenci Mutfağı"nda Orta Asya mutfağından Kırgız mantısını tattı.

Gazi Üniversitesi Genel Türk Tarihi Bölümü yüksek lisans öğrencisi Kırgızistanlı Shakhrizada Kalybek, Kırgız mantısını yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, YTB vesilesiyle Ankara'da bulunan arkadaşlarına ülkesine ait bir yemeği yapmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora öğrencisi Somalili Mohamed Ahmed Adan ise YTB'nin bu tür programlarıyla çok farklı kültürlere ait yemekleri tadarak yeni lezzetler keşfettiğini belirtti. Adan, kendisinin de Somali mutfağına özgü yemekler yapmak ve arkadaşlarına sunmak istediğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:40 Kaynak: AA
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