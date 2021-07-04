YTB'den yurt dışında yaşayan çocuklara Türkçe öğreten kurumlara destek - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan çocuk ve genç yaştaki Türk vatandaşlarının Türkçe ve Türk kültürünü öğrenmeleri için çalışmalar yürüten kurumların desteklendiği "Türkçe Saati Proje Destek Programı" ve "Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı" 2021 başvurularının açıldığı bildirdi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında yaşayan çocuk ve genç yaştaki Türk vatandaşlarının, ana dilleri olan Türkçe'de ve bulundukları ülke dilinde yetkinlik kazanarak, Türk kültürünün değerlerini ve geleneklerini doğru bir şekilde öğrenmeleri için her yıl destek programları ilan edildiği, bu kapsamda yurt dışındaki Türk sivil toplum kuruluşlarının kendi imkanlarıyla yıllardır sürdürdükleri Türkçe eğitim çalışmalarının, "Türkçe Saati Proje Destek Programı" ve "Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı" ile teşvik edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkçe ve Türk kültürü alanında çalışmalar yürüten kar amacı gütmeyen, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve şirketlerin yararlanabildiği bu destek programlarının 2021 başvurularının açıldığı aktarıldı.

"Türkçe Saati Proje Destek Programı"

YTB tarafından ilan edilen Türkçe Saati Proje Destek Programı kapsamında yurt dışında yaşayan çocukların Türkçe'ye duydukları heyecanı canlı tutmak ve velilerin Türkçe öğrenimi hakkındaki bilinç seviyesini yükseltmek hedeflenirken, program kapsamında sivil toplum kuruluşlarının yürüttükleri Türkçe faaliyetlerinin kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor.

"Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı"

YTB, yurt dışındaki Türk toplumu içerisinde yaşayan minik vatandaşların erken çocukluk döneminde çift dilli eğitim sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için de her yıl "Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı"nı ilan ederken, destek programı yurt dışında yaşayan 6 yaş altındaki çocukların hem Türkçe'yi hem de bulundukları ülke dilini doğru bir şekilde öğrenmelerini, aynı zamanda okul öncesi çift dilli eğitim kurumlarının da yaygınlaşmasını teşvik ediyor.

Her iki proje destek programına başvurular, ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda ve Avustralya'dan yapılabilirken, proje başvurularının ilan edilen proje rehberlerindeki kriterlere uygun şekilde hazırlanması gerekiyor.

"Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı" ve "Türkçe Saati Proje Destek Programı" kapsamında desteklenecek projelerin içeriğine ilişkin kriterlerin yer aldığı başvuru rehberleri ise "www.ytb.gov.tr" adresinde ilgili başlıkların altında yer alıyor.

Son başvuru tarihi 1 Eylül olarak belirlenen destek programlarına ilişkin değerlendirmelerin ise 1 Ekim'e kadar tamamlanarak başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi planlanıyor.???????