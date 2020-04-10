YTB'den yurt dışındaki genç vatandaşlar için online kişisel gelişim akademisi - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yeni korona virüs (Covid-19) pandemisinden dolayı vakitlerini evde geçiren yurt dışındaki genç vatandaşlar için "Online Kişisel Gelişim Akademisi" başlatıyor. Dünyanın dört bir yanındaki gençlere açık olan programa son başvuru tarihi 15 Nisan 2020 olarak belirlendi.



Yurt dışında yaşayan gençlerin sosyal, kültürel ve akademik hayatlarına katkı sunmak için birçok faaliyet yürüten Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni korona virüs (Covid-19) pandemisinden dolayı vakitlerini evde geçiren gençler için "Online Kişisel Gelişim Akademisi" başlatıyor. Yurt dışında yaşayan gençlerin potansiyellerini daha güçlü bir biçimde ortaya koyabilmelerini sağlayacak program aynı zamanda sosyal ve profesyonel hayattaki başarıları destekleyecek. Program farklı ülkelerden gençlerin katılımıyla 18-21 Nisan 2020 tarihleri arasında 4 günlük online olarak gerçekleştirilecek.



Dünyanın dört bir yanındaki genç vatandaşlara açık olan programa başvurular ise 15 Nisan 2020 tarihinde bitecek. Başvuru sonuçlarına ilişkin bildirimler de en geç 17 Nisan 2020 tarihine kadar katılımcıların başvuru sırasında sunmuş oldukları e-posta adreslerine iletilecek. Ayrıca programa ilişkin bilgiler YTB sosyal medya hesapları ve www.ytb.gov.tr'de de ilan edilecek. Eğitime eksiksiz katılım göstererek başarıyla tamamlayan katılımcılara, program sertifikaları e-posta adresleri aracılığıyla iletilecek.



Eğitimler, Türkiye saati ile 20.00-22.00 arasında katılımcılara başvuru sırasında sunmuş oldukları e-posta adresleri aracılığıyla bildirilecek link üzerinden online olarak verilecek. Akademi Kişisel Gelişim Uzmanı İhsan Ataöv yönetiminde gerçekleştirilecek.



Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, mavi kartlılar ve vatandaşlıktan izinle ayrılmış olanların faydalanabileceği online akademiye başvurmak için ortaöğretiminin (Lise Eğitimi) tümünü yurt dışında tamamlamış olmak gerekiyor. 01 Ocak 1980 ve 01 Ocak 2002 tarihleri arasında doğmuş olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor.



Akademiye kabul edilecek adayların aşağıdaki ülkelerden birinde ikamet ediyor olması da gerekiyor:



Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç, İtalya.



Nasıl Başvurulur?



Programa başvuru yapacak adaylardan ayrıntılı özgeçmiş, programa katılmak istediklerini anlatan bir niyet mektubu ve bir adet vesikalık fotoğraf isteniyor. Adayların istenilen belgeler ile birlikte www.ytb.gov.tr adresinin duyurular kısmındaki Online Kişisel Gelişim Akademisi sekmesinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak "kga@ytb.gov.tr" e-posta adresine göndermeleri gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde iletilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.



Adaylar Online Kişisel Gelişim Akademisi ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiye ise "www.ytb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabiliyor. - ANKARA