YTB'den yurt dışındaki Türk gençlerine yönelik "Tarih Akademisi" programı - Son Dakika
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YTB'den yurt dışındaki Türk gençlerine yönelik "Tarih Akademisi" programı

03.03.2022 14:13
YTB'den yurt dışındaki Türk gençlerine yönelik "Tarih Akademisi" programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere yönelik "Tarih Akademisi" programı düzenliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere yönelik "Tarih Akademisi" programı düzenliyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı gençlerin, program vesilesiyle Türkiye'deki tarihi mekanları keşfetme olanağı bulabileceği belirtildi.

Program kapsamında tarih alanına meraklı lisans-lisansüstü eğitim gören gençlerin, tarihi mekanları yerinde gezip görme imkanı elde edebileceği ifade edilen açıklamada, gençlerin, bu mekanların geçmişteki önemi hakkında düzenlenen seminerlere katılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Tarih Akademisi"ne başvuru yapmak isteyen gençlerin; yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, mavi kart sahibi (lisans, yüksek lisans, doktora) ya da yeni mezun, 01.01.1986 tarihinden sonra doğmuş olmaları gerektiği ifade edildi.

İstanbul, Bursa, Bilecik ve Ankara'da yapılacak etkinlikler, 25 Mayıs ile 1 Haziran arasında düzenlenecek.

Program için başvurular obys.ytb.gov.tr adresine yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise 1 Nisan 2022 olarak belirlendi.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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