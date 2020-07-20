YTB'den yurt dışındaki vatandaşlara burs programları - Son Dakika

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla farklı alanlarda burs programları ilan ediyor. Yurt dışındaki vatandaşların genel olarak eğitimlerine katkı sağlayan burs programları aynı zamanda akademik çalışmaların sayısının ve niteliğinin artmasına, başarılı öğrencilerin teşvik edilmesine ve Türkçe eğiticiliği konusunda insan kaynağının yetişmesine yardımcı oluyor.



Vatandaşları bulundukları ülkelerde aktif bireyler kılacak programlar, özellikle gençlerin anavatanlarıyla olan aidiyetlerini arttırarak, Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine büyük katkı sağlıyor. Burs destekleri aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarına çözüm üretmede öncü olacak projelere de zemin hazırlıyor.



"Yurt dışındaki varlığımızın göz bebeği gençlerimize desteğimizi sürdürüyoruz"



YTB'nin asli görev alanlarından birini, sayıları 7 milyonu bulan yurt dışındaki Türklerin oluşturduğunu belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, bu sayının önemli bir bölümünü ise gençlerin oluşturduğunu vurgulayarak, YTB'nin Türkiye'nin diaspora kurumu olarak eğitimden kültüre çok çeşitli program ve imkanları yurt dışındaki gençlerin istifadesine sunduğunu belirtti.



Bugün, artık 4. nesle ulaşan yurt dışındaki Türk varlığı içerisinde gençlerin çok büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Eren, "Gençlerimizin bulundukları toplumlara aktif katkılar sunmalarını, bunu yaparken de ana vatan Türkiye ile Türkçemiz ile ve Türk kültürü ile bağlarını da diri tutmalarını önemsiyoruz. Bu bağlamda; düzenlediğimiz kültürel hareketlilik programlarından tematik akademilere çok çeşitli faaliyetlerle binlerce gencimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlan ettiğimiz burs programlarıyla da hem gençlerimizin başarılarını ödüllendirmek hem onlara eğitim hayatlarında destek sunmak hem de özellikle ırkçılık, yabancı karşıtlığı, kimlik vs. gibi yurt dışındaki varlığımıza sosyolojik olarak da katkı sunacak konularda ortaya çıkacak başarılı akademik çalışmaları teşvik etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Yurt dışındaki varlığımızın göz bebeği; gençlerimize desteğimizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Pandemi sürecinde de dijital mecralar ağırlıklı olarak çalışmalarımızı bir aksaklığa mahal vermeden yürüttük. İnşallah pandemi sonrasında da hep birlikte güzel buluşmalarda gerçekleştireceğimiz çalışmalarımız olacak" ifadelerini kullanan Eren, ilan edilen "Tez Araştırma Burs Programı, Yurt dışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Burs Programı, Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı ve Yurtdışı Vatandaşlar Fuat Sezgin Üstün Başarı Burs Programı'nın yurt dışında yaşayan Türk toplumu içinde başarılı rol modeller yetişmesine de katkı sağlayacağına vurgu yaptı.



Tez ve araştırmalara burs desteği



YTB tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla bu yıl uygun görülen yüksek lisans ve doktora tezleri destekleniyor. Söz konusu burslar ile yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren konularda yapılan akademik çalışmaların sayısının ve niteliğinin arttırılması hedefleniyor. Halihazırda tez yazan ya da başlayacak olan adaylara tez dönemlerinde yüksek lisans için altı aya, doktora için on iki aya kadar burs sağlanacak.



Tez ve Araştırma Burs programına başvurular 31 Ağustos 2020 tarihine kadar https://basvuru.ytb.gov.tr/ web sitesi üzerinden yapılacak.



Lise bitirme sınavında başarılı öğrencilere burs desteği



Yurt dışında yaşayan genç vatandaşlar arasında lise öğrenimini başarılı olarak bitirme oranları her geçen gün artıyor. Bu sebeple, YTB başarılı öğrencileri ödüllendirmek için "Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursu" programını ilan etti. Program sayesinde genç vatandaşlar hem derslerinde daha aktif olacak hem de tatlı bir rekabet yaşayacak.



Başvurular eğitim alınan ülkelerdeki bitirme sınavlarına (Abitur, Baccalauréat, Matura gibi) ve diploma notlarına bakılarak değerlendirilecek. Her bir büyükelçilik veya başkonsolosluk bölgesinden başvuranlar arasından en başarılı not ortalamasına sahip bir öğrenciye tek seferlik burs takdim edilecek. https://basvuru.ytb.gov.tr/ internet adresinden alınacak başvurular, 30 Ağustos 2020 tarihinde son bulacak.



Üstün başarılı öğrencilere burs desteği



YTB'nin ilan ettiği "Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu" programıyla, yurt dışında akademik eğitimlerinde başarılı adaylar da burs verilerek ödüllendiriliyor. 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edilmesi kapsamında açıklanan program ile fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanında lisans, yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı ya da bitirmiş olan başarılı adaylar desteklenecek. Programa katılmak isteyen eğitimlerini bitirmiş adaylardan, mezuniyetin üzerinden en fazla 1 yıl geçmiş olma şartı aranıyor. https://basvuru.ytb.gov.tr/ internet adresinden alınacak Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu başvuruları 30 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek.



Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi yüksek lisans programı



Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlere Türkçe'yi öğretmek için ihtiyaç duyulan öğreticileri yetiştirmek üzere ilan edilen, "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı" da burs destekleri arasında yer alıyor. Programa, yurt dışında oturum hakkına sahip 40 yaşından gün almamış Türk vatandaşları, mavi kartlılar ve çifte vatandaşlar başvurabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar, Türkiye'de belirlenen üniversitelerde iki yarıyıl eğitim aldıktan sonra ikamet ettikleri ülkedeki bir eğitim kurumunda staj ve tez dönemini kapsayacak dört yarıyılı da tamamlamalarının ardından mezun olacak. Mezun olan adaylar yaşadıkları ülkelere giderek Türkçe'nin ve Türk kültürünün doğru, etkin şekilde öğretilmesinde çalışmalar yürüten kurumlarda önemli rol oynayacak. Böylelikle okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerileri yurt dışındaki yeni nesillere aktarılacak. https://basvuru.ytb.gov.tr/ internet sitesi üzerinden alınacak başvurular, 31 Temmuz 2020 tarihinde sona erecek.



Yurt dışı vatandaşlar burs programları sitesi yayında



İsteyenler, Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi olanların yararlanabileceği tüm burs programları hakkında geniş bilgilere "https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/" adresinden ulaşabilecek. - ANKARA