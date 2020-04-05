YTB'den yurt dışındaki vatandaşlara moral desteği - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yeni korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı yurt dışında yaşayan vatandaşların moral ve motivasyonunu artırmak için online etkinliklere ağırlık verdiklerine dikkat çekerek, "Tüm dünya mücadele içinde. Kişisel, toplumsal alışkanlıklarımız, rutinlerimiz bir anda alt üst oldu. Online etkinliklerimizle bu süreçte vatandaşların evlerinde kalmalarını temin etmek istedik" dedi.



YTB Başkanı Abdullah Eren, Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ile Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) organize ettiği online konferansta, ABD'de yaşayan Türklerin sorularını yanıtladı. Eren, burada yaptığı konuşmasında, yeni korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların moral ve motivasyonunu yüksek tutacak dijital çalışmalara ağırlık verdiklerini kaydetti.



Covid-19'un tüm dünyayı hazırlıksız yakaladığını belirten Eren, "Covid-19 küresel bir krize dönüştü, tüm dünya mücadele içinde. Kişisel, toplumsal alışkanlıklarımızı, rutinlerimizi bir anda alt üst etti" diye konuştu.



"Bu süreçte vatandaşların evlerinde kalmalarını temin etmek istedik"



Eren, yurt dışında yaşayan yaklaşık 7 milyonluk Türk diasporası bulunduğunu ve YTB olarak buna yönelik yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:



"Salgında yurt dışında yaşayan Türklere yönelik birçok rutin projeyi askıya almak zorunda kaldık, bu süreçte moral ve motivasyonu artırmak için online etkinliklere ağırlık verdik. Dijital konserlerden, bilgilendirme toplantılarına, farklı coğrafyalardan önde gelen kanaat önderleri ile yapılan programlardan, kitap okuma, film tanıtım gibi dijital yayınlara çok büyük bir ağırlık verdik. Bu süreçte vatandaşların evlerinde kalmalarını temin etmek istedik."



"Türkler salgında güzel örnekler sergiliyor"



Salgının iki ay gibi sürmesini tahmin ettiklerini belirten Eren, bu nedenle uzun vadeli projelerden ziyade Türk diasporasının salgını minimum zararla atlatmasına yönelik "destek ve işbirliği programı" adlı bir çalışma yaptıklarına işaret etti. Eren, salgın sürecinden sonra bir müddet daha artçılarının devam etmesini beklediklerini kaydederek, "Bundan tüm ülkeler siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak etkileneceği gibi bizim vatandaşlarımız da etkilenecek, bunun bilincindeyiz ve neler yapabiliriz, ona bakıyoruz" diye konuştu.



"ABD'deki Türkler dayanışma içinde olmalı"



ABD'de yaşayan Türk toplumuna da çağrıda bulunan Eren, "ABD'deki Türk toplumunun, sivil toplum örgütlerinin, iş adamlarımızın kendi arasında bir dayanışma gösterip oralarda ihtiyaç sahiplerine azami derecede destek olması lazım" ifadelerini kullandı.



Eren, bu konuda Türk toplumundan güzel haberler de aldıklarına da işaret ederek şöyle devam etti: "Bu dönemde Türklerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği göstererek içinde bulundukları ülkenin harcı olduklarını da görüyoruz. Restoranlarından sağlık çalışanlarına bedava yemek dağıtımından, yaşlılara yönelik yardım ulaştıranlara kadar güzel örneklikler sergiliyorlar."



Eren, Avrupa'ya kıyasla ABD'de Türklerin çok geniş coğrafyaya dağılmasından dolayı zorluklar yaşadıklarını da ekleyerek, bununla ilgili büyükelçilik ve konsolosluk yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirecek çalışmalar yaptıklarını kaydetti. - ANKARA