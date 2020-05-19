YTB desteğiyle Hollanda'da Türk STK'lar engelli vatandaşların yüzlerini güldürüyor - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Hollanda'da Türk STK'lar engelli vatandaşlara gıda kolileri ve hediyeler dağıtarak yüzleri güldürüyor.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) başlattığı "Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı" ile yurt dışındaki vatandaşların ve onların kurmuş oldukları STK'ların yeni korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı yardım kampanyalarını destekleyerek yüzleri güldürüyor. Destek programı çerçevesinde ihtiyaç sahipleri için gıda kolileri hazırlanarak maske üretimleri gerçekleştiriliyor. Faaliyet gösterdikleri ülkelerde yardıma muhtaç ailelere ulaşan Türk STK'lar ihtiyaçları karşılayarak ürettikleri maskeleri bölgedeki sağlık kuruluşları ve belediyelere bağışlıyor. Yardım faaliyetleri çerçevesinde salgından dolayı evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara destek olunurken sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine de moral amaçlı ziyaretler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda engelli vatandaşlar da ziyaret edilerek hem ihtiyaçları karşılanıyor hem de hediyeler takdim ediliyor.



Destek programı kapsamında Hollanda'da faaliyet gösteren Beyazay Derneği de örnek bir çalışmaya imza attı. YTB desteğiyle engelli vatandaşları ziyaret eden dernek üyeleri hazırlanan gıda kolilerinden ve hediyelerden sunarak yüzleri güldürdü. Dernek aynı zamanda bölgedeki yardıma muhtaç ailelerin de ihtiyaçlarını karşılıyor.



Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Amsterdam Hacı Bayram Osdorp Camisi de YTB desteğiyle Hollanda'da yardım faaliyetleri yürüten dernekler arasında yer alıyor. Ramazan ayında Amsterdam ve çevresinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştıran dernek üyeleri, bakım evlerindeki yaşlı vatandaşlara da moral ziyareti gerçekleştirerek destek oluyor. - ANKARA