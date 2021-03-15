YTB ile AA iş birliğinde Türkiye mezunlarına yönelik "Yeni Nesil Medya Eğitim Programı" başladı - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde medya, iletişim, basın-yayın, gazetecilik ve sosyal medyada iletişim konularıyla ilgilenen Türkiye mezunlarına yönelik "Yeni Nesil Medya Eğitim Programı" başladı.

Türkiye mezunlarına yönelik medya eğitimleri serisinin ilk basamağını oluşturan programın açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, şunları ifade etti:

"YTB ile iş birliği içerisinde düzenlediğimiz bu program Türkiye mezunlarına yönelik olarak ilk defa gerçekleştiriliyor. Özellikle iletişim fakültesi mezunu veya medya alanında çalışmayı düşünen Türkiye mezunlarının katıldığı medya akademisi ve yeni nesil medya eğitimi programının ilk fazı 5 gün sürecek. Çalışmanın devamında ileri seviye eğitimlerle bu eğitime derinlik kazandıracağız."

İşbilir, AA'nın asırlık tecrübesini Haber Akademisi aracılığıyla dost ve kardeş ülkelerden medya mensuplarına aktarmaya devam edeceğini söyledi.

Programın açılışında konuşan YTB Türkiye Mezunları Koordinatörü Dr. Muhammet Musa Budak da programın Türkiye mezunlarına yönelik mesleki gelişim ve tecrübe aktarımı çalışmaları kapsamında düzenlendiğine dikkati çekti.

Budak, medya, iletişim, basın-yayın ve gazetecilik konularıyla ilgilenen Türkiye mezunlarına yönelik düzenlenen eğitim programını oldukça önemsediklerini belirterek, dünyanın 160'ı aşkın ülkesinden 150 bini aşan Türkiye mezunlarına yönelik birçok farklı alanda eğitim programı ve kariyer planlaması çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Budak, Türkiye'nin gönül elçileri olarak gördükleri Türkiye mezunları ile kurdukları bağları korumaya ve güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Çevrim içi olarak 15-19 Mart'ta düzenlenecek programın müfredatında "Gazetecilikte Gündem ve Kaynak", "Haber Yazım Teknikleri", "Röportaj Teknikleri" gibi temel muhabirlik derslerinin yanı sıra "Kriz Bölgeleri ve Çatışma Analizi", "Uluslararası Habercilik Çalışmaları" ve "Yeni Medya ve Sosyal Medya Uygulamaları" gibi farklı uzmanlık alanlarında dersler yer alıyor.

Türkçe yapılacak eğitimin sonunda, katılımcılara sertifika da verilecek.

Türkiye mezunlarına yönelik medya eğitimleri serisinin ikinci basamağı olarak, "Yeni Nesil Medya Eğitimi"ne katılan Türkiye mezunlarına AA Haber Akademisinin, Diplomasi Muhabirliği Eğitimi, Ekonomi-Finans Muhabirliği Eğitimi, Enerji Muhabirliği Eğitimi, Savunma Muhabirliği Eğitimi, İnsani Yardım Haberciliği Eğitimi ile Veri Gazeteciliği Eğitimleri gibi farklı medya alanlarında uzmanlaşma imkanları sunulacak.