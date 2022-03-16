YTB ile İİT arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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YTB ile İİT arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı

16.03.2022 18:04
YTB ile İİT arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki İİT Genel Sekreterlik merkezinde, Genel Sekreter Hüseyin İbrahim Taha'nın nezaretinde düzenlenen törende, YTB Başkanı Abdullah Eren ile İİT Bilim ve Teknoloji Genel Sekreter Yardımcısı Askar Musinov, eğitim alanında iş birliğini içeren protokole imza attı.

Törende konuşan Eren, Türkiye Bursları Programının dünyanın en seçkin burs programlarından biri ve en fazla sayıda ülkeden başvuru alan program olduğuna dikkat çekerek, Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) çerçevesinde de dünya genelinden diplomat ve akademisyenlerin, Türkiye'ye gelerek Türkçe öğrendiklerini söyledi.

KATİP programının, ilgili ülkeler ve Türkiye arasındaki ilişkileri genişleterek dünya barışına da katkı sağladığını aktaran Eren, bu programlara katılan kişilerin, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri de görme fırsatı bulduğunu vurguladı.

Eren, "Bu protokolle eğitim ve kültür alanlarında Türkiye ile İslam dünyası ilişkilerine katkılarımızı arttıracağız." ifadesini kullandı.

İİT'den protokole ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"İİT üye devletlerinde yükseköğretim ve bilimsel araştırmaların kalitesinin artması önem arz ediyor. İki taraf, İslam dünyasının nitelikli gençlerine daha fazla eğitim fırsatı sağlamak için çaba gösterilmesi konusunda anlaştı."

Protokol kapsamında YTB'nin uluslararası öğrencilere Türkiye Bursları Programı ve dünyanın dört bir yanından diplomat, kamu görevlisi, subay ve akademisyen gibi alanlarda görevli kişilere, Türkiye'de Türkçe eğitimi sunan KATİP programına ilişkin ortak çalışmalar yürütülecek. Protokolün, Türkiye ile İslam dünyası arasındaki ilişkilere katkı sağlaması hedefleniyor.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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