YTB, Karadağ'da "Balkanlar Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim Programı" düzenledi - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, "Balkanlar Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim Programı" gerçekleştirildi. Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye ile bulundukları ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışan bir mezun derneği profili hedefliyoruz" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, "Balkanlar Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim Programı" gerçekleştirildi. 2019 yılında Ankara'da gerçekleşen "Türkiye Mezun Dernekleri Kapasite Geliştirme Programı"nın devamı niteliğindeki çalışma kapsamından; Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Ukrayna ve Kosova'daki Türkiye Mezun Dernekleri yönetim kurullarına yönelik çeşitli eğitimler verildi.

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, programın salgın tedbirlerine uyularak yapıldığını ifade etti ve YTB'nin 2011 yılından bu yana "Türkiye Bursları" programıyla dünyanın dört bir yanından 40 bine yakın öğrenciye burs verdiğini aktardı.

Türkiye mezunlarının kendi ülkelerinde teşkilatlanması ihtiyacı üzerine 2017'de "Mezunlar Buluşuyor" projesinin başlatıldığını hatırlatan YTB Başkan Eren, "Bunun neticesinde 51 ülkede mezunlarımızla buluşmalar gerçekleştirdik." dedi.

Eren, dünya genelinde 30 ülkede mezun derneklerinin kurulduğunu söyleyerek "Bizim için mezun dernekleri yeni kurulmaya başlanan ve yavaş yavaş kapasite geliştiren programlardır. 15 ila 20 yıl sonra yurt dışındaki en önemli enstrümanlardan biri olacağına inanarak ve Türkiye ile bulundukları ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışan bir mezun derneği profili hedefliyoruz." diye konuştu.

Programın kapanış töreninde konuşan Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan ise, Balkanlar'ın ortak kültürün paylaşıldığı önemli bir bölge olduğuna işaret ederek mezunların iki ülke arasında "mücevher köprü" oluşturduğunu söyledi. - ANKARA