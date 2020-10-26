YTB, Karadağ'da "Balkanlar Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim Programı" düzenledi - Son Dakika

YTB, Karadağ'da "Balkanlar Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim Programı" düzenledi

26.10.2020 10:37
YTB, Karadağ'da

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, "Balkanlar Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, "Balkanlar Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim Programı" gerçekleştirildi. Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye ile bulundukları ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışan bir mezun derneği profili hedefliyoruz" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, "Balkanlar Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim Programı" gerçekleştirildi. 2019 yılında Ankara'da gerçekleşen "Türkiye Mezun Dernekleri Kapasite Geliştirme Programı"nın devamı niteliğindeki çalışma kapsamından; Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Ukrayna ve Kosova'daki Türkiye Mezun Dernekleri yönetim kurullarına yönelik çeşitli eğitimler verildi.

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, programın salgın tedbirlerine uyularak yapıldığını ifade etti ve YTB'nin 2011 yılından bu yana "Türkiye Bursları" programıyla dünyanın dört bir yanından 40 bine yakın öğrenciye burs verdiğini aktardı.

Türkiye mezunlarının kendi ülkelerinde teşkilatlanması ihtiyacı üzerine 2017'de "Mezunlar Buluşuyor" projesinin başlatıldığını hatırlatan YTB Başkan Eren, "Bunun neticesinde 51 ülkede mezunlarımızla buluşmalar gerçekleştirdik." dedi.

Eren, dünya genelinde 30 ülkede mezun derneklerinin kurulduğunu söyleyerek "Bizim için mezun dernekleri yeni kurulmaya başlanan ve yavaş yavaş kapasite geliştiren programlardır. 15 ila 20 yıl sonra yurt dışındaki en önemli enstrümanlardan biri olacağına inanarak ve Türkiye ile bulundukları ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışan bir mezun derneği profili hedefliyoruz." diye konuştu.

Programın kapanış töreninde konuşan Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan ise, Balkanlar'ın ortak kültürün paylaşıldığı önemli bir bölge olduğuna işaret ederek mezunların iki ülke arasında "mücevher köprü" oluşturduğunu söyledi. - ANKARA

YTB, Karadağ'da Balkanlar Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim Programı düzenledi
YTB, Karadağ'da Balkanlar Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim Programı düzenledi

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye, Karadağ, Mezun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YTB, Karadağ'da 'Balkanlar Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim Programı' düzenledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Aydınlı usta, 1 aylık çalışmayla Atatürk'ün de giydiği 1 asırlık çizmenin benzerini yaptı Trabzon hakkında küfürlü paylaşım yapan CHP'li başkan yardımcısına disiplin soruşturması Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı Masumlar Apartmanı'nın 7. bölümden 2. fragman yayınlandı! Safiye temizlik krizine giriyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı
Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık         
10:15
Ateşkesi 4 dakikada bozan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan akılalmaz sözler: Anlaşmaya sıkı sıkıya bağlıyız Ateşkesi 4 dakikada bozan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan akılalmaz sözler: Anlaşmaya sıkı sıkıya bağlıyız         
09:59
Denizi olmayan Diyarbakır'da tekne alt geçitte mahsur kaldı Denizi olmayan Diyarbakır'da tekne alt geçitte mahsur kaldı         
09:57
Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı         
09:39
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
Trabzonspor'da Eddie Newton gidiyor Abdullah Avcı geliyor Trabzonspor'da Eddie Newton gidiyor Abdullah Avcı geliyor         
09:31
Dünyada en çok aranan teröristler listesindeydi! El Kaide'nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü Dünyada en çok aranan teröristler listesindeydi! El Kaide'nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü         
08:19
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti         
07:31
Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci pompalı tüfekle göğsünden vurdu Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci pompalı tüfekle göğsünden vurdu         
01:32
20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti 20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti         
01:19
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı         
20:49
Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı         
20:29
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 10:55:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: YTB, Karadağ'da "Balkanlar Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim Programı" düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei