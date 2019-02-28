Ytb'li Yabancı Öğrencilerden Suriyeli Ailelere Yardım

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler, Suriyeli ailelere yardım yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler, Suriyeli ailelere yardım yaptı.



Farklı ülkelerden bir grup YTB bursiyeri, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Önder Mahallesi'nde ikamet eden ailelere giysi ve oyuncağın yanı sıra nakdi yardımda bulundu.



Öğrencilerdeki sorumluluk ve farkındalık duygusunun geliştirilmesi için YTB tarafından organize edilen program neticesinde, öğrenciler Suriyeli aileleri evlerinde ziyaret etti.



Kendilerine yardım ulaştırılan aileler YTB ve bursiyer öğrencilere teşekkür ederken, oyuncak hediye edilen çocuklar ise büyük sevinç yaşadı.



Öğrencilerin yardım mutluluğu



YTB'li bursiyerlerden Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Somalili Zakaria Hassan, böyle bir yardım faaliyetinin içinde bulunmaktan gurur duyduğunu belirtti. Hassan, "Türkiye'de bu tür yardımlaşma faaliyetlerinin yaygın olması mutluluk verici." dedi.



Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fizyoterapi Bölümünde yüksek lisans öğrencisi Ürdünlü Walaa Aldeges, "Yardım yapmak ve karşı tarafı mutlu etmek çok güzel bir duygu." diye konuştu.



Hacettepe Üniversitesinde Türkçe Öğretmenliğini kazanan ve üniversite eğitimine gelecek yıl başlayacak olan Faslı Safaae Skayouite ise insanlara yardım etmenin çok güzel bir şey olduğunu söyleyerek, "Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz." ifadelerini kullandı.

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