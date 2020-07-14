YTB, "memleket yoluna" çıkan vatandaşlara Sırbistan sınırında hijyen paketleri dağıtıyor - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), tatillerini ana vatanlarında geçirmek için Avrupa ülkelerinden kara yoluyla memleketlerine seyahat eden vatandaşları Sırbistan sınır kapılarında karşılayarak hijyen paketleri dağıtıyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle tatillerini ana vatanlarında sevdikleriyle geçirmek isteyen yurt dışındaki vatandaşların memleketlerine olan yolculuklarının başladığı belirtildi.

Açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa ülkelerinden kara yoluyla Türkiye'ye seyahat eden vatandaşları sınır kapılarında karşılayan ve uğurlayan YTB'nin, vatandaşların yolculuklarının güvenli ve rahat geçmesi için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

YTB'nin, vatandaşların seyahatlerinde karşılaştıkları sorunlara çözüm ürettiği aktarılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı da birtakım tedbirler alındığı bildirildi.

Bu kapsamda, geçen yıl başlatılan uygulamayla Sırbistan sınır kapılarında Türkiye'ye doğru yola çıkan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak tercüme ve danışmanlık hizmeti veren YTB personeli, salgınla mücadele kapsamında hijyen paketleri dağıtıyor.

5 dezenfektan jel, 5 antiseptik ıslak mendil ve 5 medikal maskeden oluşan hijyen paketleri, Sırbistan sınır kapılarından geçen vatandaşlara veriliyor.

7/24 WhatsApp danışma hattı

YTB personeli, sınır kapılarında vatandaşlara yardımcı olmanın yanı sıra seyahat güvenliği için çeşitli uyarı ve hatırlatmalarda da bulunuyor.

YTB tarafından oluşturulan "+90 530 257 25 99" nolu WhatsApp danışma hattı sayesinde vatandaşlar yolculukları boyunca 7/24 sorularına cevap buluyor.

Bunun yanında hazırlanan "Memleket Yolu" web sitesi (memleketyolu.com) ile seyahat sırasında kullanılacak güncel transit rotalara ve yolculuk süresince ihtiyaç duyulabilecek birtakım bilgilere ulaşılıyor.