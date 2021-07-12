SARAYBOSNA - YTB'nin bu yıl Bosna Hersek'te düzenlediği "İnsan Hakları Eğitim Programı"nın açılışı yapıldı - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Bosna Hersek'te Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının 26. yılı dolayısıyla düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Programı"nın açılış resepsiyonu gerçekleştirildi.

YTB tarafından her yıl, yurt dışında üniversite eğitimi gören Türk vatandaşı-mavi kart sahibi öğrencilere ve genç hukukçulara yönelik düzenlenen programın katılımcıları, başkent Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) bir araya geldi.

Açılışa katılan YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin farklı üniversitelerinde 15 bin uluslararası öğrencinin bulunduğuna işaret ederek, Avrupa'da yaşayan Türkler için çok daha fazla akademik çalışmaların yapılmasının önemini vurguladı.

İnsan Haklar Eğitim Programı'nın bu yıl Srebrenitsa'da yaşananlara odaklandığını söyleyen Eren, programı oldukça önemsediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de Boşnak sivillerin Birlemiş Milletlerin (BM) güvenli bölge olarak koruduğu Srebrenitsa'da katledildiğini anımsattı. Girgin, program kapsamında teori ve pratiğin bir arada yürütüldüğünü belirtti.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ise Srebrenitsa'da yaşananların bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulunarak, "YTB ile burs protokolü imzalayacağız. Öğrencilerimize 2 yıl burada ve 2 yıl Türkiye'de okuma fırsatı sunuyoruz." dedi.

Programa Almanya'dan katılan Elif Fırtına, YTB'ye sunduğu imkanlar dolayısıyla teşekkür ederek, Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel düzenlenen Barış Yürüyüşü'nde duygu dolu anlar yaşadığını söyledi.

Fransa'dan katılan Onur Şahin de Boşnaklarla vakit geçirme imkanı bulmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Soykırımdan kaçan insanların kıyafetlerini görmek bizi duygulandırdı. Srebrenitsa'da bu yıl defnedilen 19 soykırım kurbanının cenazesine katıldık. Çok duygusal anlardı." dedi.

Eğitim programına Avrupa'nın 7 farklı ülkesinde hukuk ve uluslararası ilişkiler başta olmak üzere sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürüten 28 Türk genç katılıyor. Katılımcılara, Bosna Hersek'te 9-16 Temmuz'da düzenlenen program sonunda sertifikaları takdim edilecek.

YTB, Türkiye Bursları kapsamında eğitim alan 7 uluslararası öğrenci için de Soykırım Akademisi programı düzenledi.