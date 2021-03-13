YTB'nin desteğiyle Balkan Gençlik Okulunun yeni dönemi, Arnavutluk'ta başladı - Son Dakika

YTB'nin desteğiyle Balkan Gençlik Okulunun yeni dönemi, Arnavutluk'ta başladı

13.03.2021 18:19
YTB'nin desteğiyle Balkan Gençlik Okulunun yeni dönemi, Arnavutluk'ta başladı, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Arnavutluk'taki Türkiye Mezunlar Derneğince (TÜMED) düzenlenen Balkan Gençlik Okulunun yeni dönemi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Arnavutluk'taki Türkiye Mezunlar Derneğince (TÜMED) düzenlenen Balkan Gençlik Okulunun yeni dönemi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı.

6 hafta boyunca devam edecek projenin açılış törenine, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Ömer Osman Demirbaş ile TÜMED Başkanı Egert Haxhiu katıldı.

Büyükelçi Yörük, "Arnavutluk-Türkiye ilişkileri: Pandeminin Arnavut toplumu üzerindeki sosyolojik etkisi" konulu seminer verdi.

Arnavutluk ve Türkiye arasında derin bağların bulunduğunu belirten Yörük, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Yörük, salonda kendisini dinleyen gençlere, şunları söyledi:

"Geldiğimden beri hep bunu söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim; Türklerle Arnavutlar arasındaki ilişki bence çok özel bir ilişkidir. Bu özellik, çok asırlar öncesinden bugüne birlikte ürettiğimiz tarih, kültürel ve sosyal değerlerle sınır değil. Türklerle Arnavutluk arasındaki birlikteliğimiz, bir akrabalık birlikteliği. Biz Türkler ve Arnavutlar tarih boyunca, halen de öyle, etle tırnak gibi olmuştur."

İki ülke arasında ister kültürel ister askeri ister diplomatik olsun birçok ortak noktanın bulunduğuna işaret eden Yörük, "Tüm bağları güçlendirdik. Şu anda Arnavutluk'ta 600 Türk şirketi var ve burada 15 bin kişi istihdam edilmiş durumda." dedi.

Yörük, Türk milletinin Arnavutluk'un NATO üyeliğine destek verdiğini de vurguladı.

"(FETÖ) halihazırda Arnavutluk'ta belirli sektörlerde faaliyet gösteriyor"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve onun yapılanması konusuna da değinen Yörük, bu örgütün fırsat bulması durumunda bir "cinayet makinesi"ne dönüşebileceğinin altını çizdi.

Yörük, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk halkının tamamının darbeyi durdurmak için sokaklara çıktığını vurgulayarak, FETÖ'nün yeni jenerasyon bir terör örgütü olduğunu belirtti.

Arnavut halkından, buna benzer bir şey yaşamamaları için önlem almalarını istediklerini aktaran Yörük, "(FETÖ) Halihazırda Arnavutluk'ta belirli sektörlerde faaliyet gösteriyor. Ağırlıklı olarak eğitim ve sağlık sektöründe, medya ile iş dünyasında varlar. O yüzden bu ülkenin gençliği, gençleri ve geleceği olarak bunu çok iyi şekilde aklınızda tutmanızda yarar var." ifadelerini kullandı.

Yörük, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında da konuşarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgınla mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ülkelere yardım ve destek sunma konusunda talimat verdiğini anımsattı.

"Politikamızın ana başlığı; insani ve girişimci dış politika"

Erdoğan liderliğinde dış politikada yeni bir boyut eklediklerini vurgulayan Yörük, şunları kaydetti:

"Bu politikamızın ana başlığı; insani ve girişimci dış politika. Biz, bu politikamızın temel düsturunu, felsefesini ise Şeyh Edebali'nin şu sözünden ilham alarak hayata geçirdik; İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz bu anlayışla Türkiye olarak dünyanın dört bir yanında, her coğrafyada gerek doğal afetlerden gerekse başka sebeplerden dolayı iç savaşlardan, siyasi istikrarsızlıklarda etkilenmiş tüm toplumun kesimlerine, dini inancına, mezhebine, rengine, ırkına bakmaksızın, imkanlarımız çerçevesinde dünyanın dört bir yanındaki mağdur, mazlum insanlara yardım etmeye çalışıyoruz."

TÜMED Başkanı Haxhiu da dernek olarak Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Arnavut, Türkiye, Tiran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB'nin desteğiyle Balkan Gençlik Okulunun yeni dönemi, Arnavutluk'ta başladı - Son Dakika


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