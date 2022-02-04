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YTB'nin desteğiyle hazırlanan Kırım Tatarcası çocuk kitapları Ukrayna'da dağıtıldı - Son Dakika

YTB'nin desteğiyle hazırlanan Kırım Tatarcası çocuk kitapları Ukrayna'da dağıtıldı

04.02.2022 10:54
YTB'nin desteğiyle hazırlanan Kırım Tatarcası çocuk kitapları Ukrayna'da dağıtıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Kırım Tatarcasına çevrilen çocuk kitap setleri, Ukrayna'da faaliyetleri YTB tarafından desteklenen Kırım Ailesi Okulu öğrencilerine hediye edildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Kırım Tatarcasına çevrilen çocuk kitap setleri, Ukrayna'da faaliyetleri YTB tarafından desteklenen Kırım Ailesi Okulu öğrencilerine hediye edildi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB Ukrayna'daki Kırım Tatarları ve Gagauz gençlerle çocukların, ana dilleri olan Gagauz Türkçesi ve Kırım Tatarcası ile kültürlerini erken yaşta yakından tanımaları için her yıl çeşitli projeler hayata geçiriyor.

Proje kapsamında, Ukrayna'nın en eski ve tanınan yayınevlerinden olan The Old Lion Publishing House tarafından Ukraynaca yayınlanan ve 3 ayrı kitaptan oluşan çocuk okuma seti, Kırım Tatarı asıllı Züleyha Kadrizade tarafından Kırım Türkçesine tercüme edilerek Latin alfabesiyle basıldı.

Aile ve vatan bağları vurgulanıyor

Üç kitaptan oluşan; Ukraynalı yazar Kateryna Mikhalitsyna ve ressam Oksana Bula tarafından hazırlanan kitaplarda, çocuk yaşında insanın kendini ve etrafındaki diğer insanları tanıması, kimlik arayışı, dünyadaki yeri ve köklerin arayışı, vatan ve aile bağları, doğa sevgisi ve gerçeklerin ancak kökleri öğrendikten sonra anlaşılacağı vurgulanıyor.

Hayata geçirilen "Gagauzca Çocuk Kitapları Serisi Projesi" ile de Moldova'nın Gagauz Özerk Yeri ve Ukrayna'daki Gagauz miniklerine hediye edilmek üzere, iki masal, bir şiirden oluşan bir çocuk okuma seti hazırlandı.

Dokuz ressam tarafından Gagauz geleneklerine uygun resimlenen 3 kitabın eğitim-öğretim standartlarına uygun olmasına dair Gagauz Yeri Bilim Merkezinden de onay alındı.

Geçen yıl tanıtımı yapılan bu eğitim setleri, ilk olarak YTB tarafından Moldova Gagauz Yeri'nde bulunan kreş, okul ve kütüphanelere ulaştırıldı.

Latin alfabesiyle yayınlanan set, Kırım ve Ukrayna'daki çocuklar ile birlikte Kırım Tatar diaspora temsilcileri tarafından da okunuyor.

Hazırlanan eğitim setleri, Ukrayna'nın Odesa bölgesinde bulunan ve Gagauz Türkçesinde eğitim veren okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki eğitim kurumlarına da gönderiliyor. Bölgede yaklaşık 32 bin civarında Gagauz Türkü'nün yaşadığı biliniyor.

Emine Erdoğan Kırım Tatarı miniklerle yakından ilgilendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında ülkede bulunan Emine Erdoğan, dün Kırım'ın ilhakından sonra Ukrayna ana karasına göç eden ve Kırım Tatar toplumundan uzakta yetişen çocuk ve gençlere, eğitim ve kültür alanında hizmet vermek amacıyla 2015'te kurulan Kırım Ailesi Okulu'nu ziyaret etti.

YTB'nin eğitim setlerinin ulaştırıldığı okulda kitap setlerini minik gençlere ve öğrencilere hediye eden Emine Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi. YTB Başkanı Abdullah Eren'in de katıldığı programda, minikler davetlilere halk dansları gösterisi sundu.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Ukrayna, Çocuk, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB'nin desteğiyle hazırlanan Kırım Tatarcası çocuk kitapları Ukrayna'da dağıtıldı - Son Dakika


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