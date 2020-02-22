YTB'nin "Diaspora Gençlik Akademisi" programına başvurular başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YTB'nin 'Diaspora Gençlik Akademisi' programına başvurular başladı - Son Dakika

YTB'nin "Diaspora Gençlik Akademisi" programına başvurular başladı

6 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) düzenlenen "Diaspora Gençlik Akademisi" için başvurular başladı.

YTB'nin

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) düzenlenen "Diaspora Gençlik Akademisi" için başvurular başladı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan genç vatandaşların Türkiye ile olan olan bağlarını kuvvetlendirmeyi hedefleyen program, 22-28 Mart'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek.

Akademi süresince gençler, Avrupa ve göç tarihi konusunda ufuk açıcı, farklı disiplinlerde perspektif sunan ve örnek teşkil edecek kişileri tanıtıcı seminerlere katılma fırsatı bulacak.

Bunların yanı sıra programa katılan gençlere çeşitli spor faaliyetleri ve kültürel geziler sunulacak.

Başvurular 10 Mart'a kadar sürecek

Türk vatandaşı, çifte vatandaşlar ve Mavi Kart sahiplerinin yararlanacağı programa başvurular, 10 Mart'ta son bulacak. Programa katılacak adaylarda 1 Ocak 1993 ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğmuş olmak şartı aranıyor. Ayrıca adayların ortaöğretiminin tümünü yurt dışında tamamlamış olması gerekiyor. Lisans veya yüksek lisans öğrencisi olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor.

Diaspora Gençlik Akademisi'ne başvurular https://basvuru.ytb.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabiliyor.

Program hakkında detaylı bilgilere https://www.ytb.gov.tr/diasporagenclikakademisi adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Katılımın ücretsiz olduğu program kapsamında, konaklama ve yemek masraflarının tamamı da YTB tarafından karşılanacak.

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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