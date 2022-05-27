Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve

Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival kapsamında kurulan stantlara gelen ziyaretçiler teknolojik ve savunma sanayi ürünlerini inceleyerek fotoğraf çekildi.