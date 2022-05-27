TEKNOFEST Azerbaycan devam ediyor - Son Dakika
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TEKNOFEST Azerbaycan devam ediyor

27.05.2022 20:22

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve

Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival kapsamında kurulan stantlara gelen ziyaretçiler teknolojik ve savunma sanayi ürünlerini inceleyerek fotoğraf çekildi.

TEKNOFEST Azerbaycan devam ediyor
TEKNOFEST Azerbaycan devam ediyor
TEKNOFEST Azerbaycan devam ediyor
TEKNOFEST Azerbaycan devam ediyor

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Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu ikinci gününde devam ediyor Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu ikinci gününde devam ediyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST Azerbaycan devam ediyor - Son Dakika


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