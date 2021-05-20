YTB'nin "Nekbe Günü" panelinde İsrail'in Filistin halkına son saldırıları ele alındı - Son Dakika

YTB'nin "Nekbe Günü" panelinde İsrail'in Filistin halkına son saldırıları ele alındı

20.05.2021 15:01
YTB'nin

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası sistemin, Filistin meselesine yaklaşımını eleştirerek, Türkiye'nin hem uluslararası platformlarda hem de İslam dünyası içerisinde bu meseleye sahip çıkmaya çalıştığını söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası sistemin, Filistin meselesine yaklaşımını eleştirerek, Türkiye'nin hem uluslararası platformlarda hem de İslam dünyası içerisinde bu meseleye sahip çıkmaya çalıştığını söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği "Nekbe Günü" panelinde İsrail'in 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle büyük felaket olarak her 15 Mayıs'ta anılan "Nekbe" günü ve İsrail'in son dönemdeki saldırıları ele alındı.

Çevrim içi düzenlenen panel, YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Eren, Nekbe'nin bu yıl büyük bir hüzün ve elemle anıldığına dikkati çekerek YTB'nin faaliyet ve etkinliklerinin başında daha önce yaşanan büyük felaketlerin, acıların, zulümlerin, sürgünlerin anılması ve bu konularda toplumun bilgilendirilmesinin geldiğini belirtti.

İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de Filistin topraklarını işgal etmesinin ardından Filistinlilerin yüz yıllardır yaşadığı coğrafyadan zorunlu göç, yerinden edilme ve büyük katliamlarla zaman içinde izlerinin silinmeye çalışıldığını anlatan Eren, İsrail'in son dönemdeki saldırılarını hatırlattı.

Eren, İsrail'in politikalarına ve orantısız şiddetine Filistin halkının büyük bir direniş gösterdiğini vurgulayarak, "Her ne kadar uluslararası sistem, başta BM olmak üzere Filistin meselesine kör ve sağır olsa da Türkiye hem uluslararası platformlarda hem de İslam dünyası içerisinde bu meseleye sahip çıkmaya çalışıyor." dedi.

YTB'nin Filistin'e verdiği en büyük desteğin Türkiye Bursları olduğunu söyleyen Eren, "Bugün Türkiye'de 530'dan fazla Filistinli öğrenci sadece YTB'nin Türkiye Burslarıyla okumakta ve 600'e yakın öğrenciyi de bugüne kadar mezun ettik." diye konuştu.

Eren, YTB'nin Osmanlı Arşivlerinde Filistin Belgeleri projesini yürüttüğünü, Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası'nı geçen yıl yayımladıklarını belirterek, "Osmanlı arşivindeki tüm Filistin belgelerini çıkardık, tasnif ettik. Şimdi kısım kısım onları kitap olarak basacağız. Osmanlı döneminde o zamanki Filistin'in tapu kayıtlarına ulaşmak için bunu bir başlangıç kitabı olarak sayabiliriz." ifadelerini kullandı.

YTB'nin daha önce Filistin'de Türk varlığına ilişkin yürüttüğü projeleri, akademik çalışmalarını da anlatan Eren, "Filistin davası Müslümanların ve tüm dünyanın takip etmesi gereken önemli bir davadır." dedi.

"Filistin halkı zor durumdadır, baskı altındadır ama direniş ruhu tazedir, güçlüdür"

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer, Nekbe'nin yıl dönümünün her yıl Filistin davasını değerlendirmek için bir fırsat olduğunu belirterek, Filistin'de son günlerde yaşananların, Filistin davasının durumunu ve Nekbe'nin bugün de hala devam eden bir hareket olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Demirer, "Gazze ve Filistin'deki insanlık dramı insanlığın önünde devam edip gidiyor. Bu çaresizliği yenmek zorundayız." şeklinde konuştu.

İsrail'de yapılan seçimlerde ırkçı partilerin anahtar konuma geldiğine işaret eden Demirer, "Bu partilerin barışla, çözümle uzaktan yakından alakası yoktur. Batı Şeria'daki arazideki durum zaten iki devletli çözümü ne kadar zorlaştırdığını göstermiştir. Yolun sonuna gelinmiştir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Demirer, "Filistin halkı zor durumdadır, baskı altındadır ama direniş ruhu tazedir, güçlüdür. Bugün bütün Filistinliler tek vücut halinde bu direnişlerini ortaya koymuştur." dedi.

Yaklaşık 20-30 yıldır belki de böyle bir mücadele görülmediğine dikkati çeken Demirer, "Filistin halkı burada tek başına bu alanda direnmektedir. Yapmamız gereken çok şey vardır. Önce İslam dünyasının bir birlik sergilemesi lazım. Filistin halkının güçlü olması için bizim İslam dünyasında aykırı sesler olmaması lazım." diye konuştu.

Demirer, uluslararası toplumun desteğinin alınmasının önemine de işaret ederek, uluslararası kamuoyunda belki de ilk kez Filistin'e olan desteğin "Yahudi lobilerinin pompaladığı mesajların" önüne geçtiğini kaydetti.

"Kudüs Filistinlilerin ebedi başkenti değil aynı zamanda 'İsra ve Mirac'ın mekanıdır"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da Büyük Felaket'in (Nekbe) Filistin halkının ve bağımsızlık yolunda sürdürmüş olduğu mücadelenin belki de en açık olaylarından bir tanesi olduğunu dile getirerek, mücadelenin orayla kalmadığını ve Filistin halkına karşı saldırıların devam ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Mustafa, İsrail'in sadece Filistinlileri yerlerinden etmekle yetinmediğini, Gazze'ye hava saldırıları düzenlediğini ve oradaki sivil halka ve sivil yapılara yönelik bombardıman faaliyetleri yürüttüğünü, bunun sonucunda da çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve gençlerin hayatını kaybettiğini anlattı.

Bütün bu yaşananlarla ilgili iletmek istediği mesajlar olduğunu söyleyen Mustafa, şöyle devam etti:

"Kudüs'e karşı saldırılar tamamıyla bir Filistin meselesi değildir. Kudüs Filistinlilerin ebedi başkenti değil aynı zamanda 'İsra ve Mirac'ın mekanıdır. Onun için burası tüm İslam dünyasının kutsal mekanıdır. Yani hiçbir şekilde buraya karşı yapılan saldırılar Filistinlilerin direnişi ve direnişinin kırılmasıyla sonlandırılabilecek bir mesele değildir. Bu, Filistinlilerin de ötesinde bütün İslam dünyasının meselesidir. Bunun bu şekilde bilinmesi gerekir ve çok da kolay değildir.

Son iki yıl içerisinde baktığımız zaman maalesef Arap ülkelerinin İsrail'le bir normalleşme süreci içerisine girdiklerini görmekteyiz. Bu, bizleri gerçekten de üzmektedir. İsrail bir yandan içeride tüm saldırılarını devam ettirirken, utanç duvarları örerken, halkımızı, topraklarını, evleri, mahalleleri birbirinden ayırırken onu daha çok cesaretlendirecek bu tür normalleşme adımlarının gerçekten utanç verici olduğunu da ifade etmek isterim. Çünkü Filistinlilerin meşru hakları burada gasbedilmektedir ve bu gasp eylemine kayıtsız kalınmaktadır."

Filistinlilerin iktidarı elde etmek için birbirleri arasındaki mücadelelerini bir kenara bırakarak tüm ülkenin savunulması için birlik olmaları gerektiğini vurgulayan Mustafa, Filistin davasına desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'ye ve Türk halkına, hem Filistin mücadelesine desteği hem de Filistinli öğrencilere Türkiye'de eğitim olanakları sunduğu için YTB Başkanı Abdullah Eren ve YTB'ye teşekkür etti.

Panel, Doç. Dr. Ziya Polat'ın "İkinci Abdulühamid Döneminde Filistin'e Yahudi Göçü Girişimi", Prof. Dr. Abdulfettah El Uveysi'nin "Entelektüel Nekbe: Beytülmakdis'in İşgali ve Bilgi Krizi", Dr. Mohammad Markam Balawi'nin "Dünya Siyasetinde Filistin Merkezli Güncel Gelişmeler" başlıklı konuşmalarının ardından tamamlandı.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Filistin, İsrail, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB'nin 'Nekbe Günü' panelinde İsrail'in Filistin halkına son saldırıları ele alındı - Son Dakika


Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz açıkladı: mRNA aşısı yapılan hamilelerde sorun görülmedi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz açıkladı: mRNA aşısı yapılan hamilelerde sorun görülmedi Başkanlığa adaylığını koyacak Abdurrahim Albayrak'ın listesi ortaya çıktı Başkanlığa adaylığını koyacak Abdurrahim Albayrak'ın listesi ortaya çıktı 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kuvvetlendirdi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kuvvetlendirdi Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Çakarlı maganda davasında sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen saldırgan için mahkemeden tahliye kararı çıktı Çakarlı maganda davasında sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen saldırgan için mahkemeden tahliye kararı çıktı Dünya'nın en büyük buz dağı Antarktika'dan kopup sürüklenmeye başladı Dünya'nın en büyük buz dağı Antarktika'dan kopup sürüklenmeye başladı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı         
16:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti         
15:36
Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor         
15:00
Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım         
14:30
Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı         
14:07
Yeniden görülen Man Adası davasında karar verildi! Kılıçdaroğlu 142 bin lira tazminat ödeyecek Yeniden görülen Man Adası davasında karar verildi! Kılıçdaroğlu 142 bin lira tazminat ödeyecek         
13:19
Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı         
13:04
Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi         
11:43
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu         
10:50
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 16:44:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: YTB'nin "Nekbe Günü" panelinde İsrail'in Filistin halkına son saldırıları ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement