YTB'nin "Nekbe Günü" panelinde İsrail'in Filistin'i işgali ele alındı - Son Dakika

YTB'nin "Nekbe Günü" panelinde İsrail'in Filistin'i işgali ele alındı

20.05.2021 17:05
YTB'nin

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği "Nekbe Günü" panelinde, İsrail'in 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle büyük felaket olarak her 15 Mayıs'ta anılan "Nekbe" günü ve...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği "Nekbe Günü" panelinde, İsrail'in 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle büyük felaket olarak her 15 Mayıs'ta anılan "Nekbe" günü ve son dönemdeki saldırıları ele alındı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulfettah el Uveysi, "Entellektüel Nakbe: Beytülmakdis'in işgali ve bilgi krizi" başlıklı konuşmasında, Osmanlı döneminde bölgenin "Şam Diyarı" olarak tanımlandığını Sykes-Picot Anlaşması'yla bu toprakların Ürdün, Suriye, Lübnan ve Filistin olarak dört farklı ülkeye bölündüğünü hatırlattı.

Çizilen sınırların ülke halkları tarafından belirlenmediğini anlatan Uveysi, "Gurur duyduğumuz bayraklarımız, sınırlarımızı bizler değil İngilizler belirledi. Bugün savunduğumuz Filistin toprakları bile Filistinler tarafından belirlenmiş, çizilmiş sınırlar değil. Bayraklar bile İngilizler tarafından belirlendi." diye konuştu.

Uveysi, İsrail devletinin kurulmasının üzerinden 73 yıl, İngilizlerin Filistin topraklarını işgal etmesinin üzerinden de 100 yıl geçmesine rağmen işgal projesinin halen devam ettiğini belirtti.

Müslümanların ve Arapların Filistin'e olan sevgisinin ve ilgisinin sadece duygusal düzeyde kaldığını ifade eden Uveysi, "Müslümanların Filistin hakkında bilgisi bir delile, kanıta dayalı değil. Tepkilerimiz duygusal ve hamaset içeriyor. Elimizde bilimsel deliller ve kanıtlar olmadığı için ne kendi aramızda bir ortak bir söylemimiz var ne de karşı tarafa bir söylemde bulunabiliyoruz. Maalesef İslam dünyasında ve Arap dünyasında Mescid-i Aksa ve Kudüs ile ilgili ders veren bir üniversite yok. Dolayısıyla önce bir düşünce bir fikir oluşturmak lazım." diye konuştu.

Abdulfettah el Uveysi, İslam dünyasının kutsal topraklara yönelik bir öykü oluşturmak yerine askeri ve siyasi çözüm yoluna başvurduğunu dile getirerek, bunun tam tersine Siyonistlerin, çarpıtılmış ve gerçeklerden uzak olsa da bir öykülerinin olduğunu aktardı.

Siyonistlerin ve oryantalistlerin, İsrail lehine bilgi ve öykü üretmeye devam ettiğini hatta Filistin ile ilgili kaynakların bile onlar tarafından yazıldığına dikkati çeken Uveysi, şöyle devam etti:

"Burada Müslüman aklının işgale uğradığını görüyoruz. 'Filistinliler topraklarını sattı' veya 'Vadedilmiş topraklar' söylemi bir Siyonist öyküdür. Maalesef İslam dünyasında ve Arap dünyasında üretilmiş bir terminoloji değildir, Yahudiler tarafından üretilmiş bir terminolojidir. Dolayısıyla Siyonistlerin öykülerini tekrarlıyoruz. Filistin sorunu politik temaslarla ya da insani yardımlarla çözülemeyecek kadar ciddi bir sorun. Öncelikle kendi öykümüzü oluşturmak zorundayız."

"Bölge liderleri kendi bekaları için İsrail ile normalleşmeye gidiyor"

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Genel Direktörü Dr. Muhammed Makram Balawi ise "Dünya siyasetinde Filistin merkezli güncel gelişmeler" başlıklı sunumunda, ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde İsrail'e verilen desteğin, son yaşanan saldırıların zeminini hazırladığını belirterek, yeni başkan Joe Biden'ın da onun adımlarını takip ettiğini söyledi.

Balawi, siyası komplolar, anlaşmalar ve askeri operasyonlarla Filistin topraklarının işgal edildiğini anımsattı.

Uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde Filistin topraklarının Yahudileştirildiğini ve demografik yapının zorla değiştirilmesine yönelik adımların atıldığını aktaran Balawi, "İsrail işgal devletinin son saldırıları yeni bir şey değil, 1948 yılından beri devam eden ihlallerinin bir devamı. Maalesef insan hakları ve uluslararası hukuk bağlamında bu konuya karşı kayıtsız kalındığını, bir yaptırım uygulanmadığını ve ABD yönetiminin de İsrail işgal devletini desteklediğini görüyoruz." dedi.

Muhammed Makram Balawi, Ocak 2020'de yapılan "Yüzyılın Anlaşması" kapsamında bir an önce bazı adımların hayata geçirilmek istendiğini, bunun uluslararası kamuoyunun tepkisine neden olduğunu ve nihayetinde bugün o adımların tamamlanmaya çalışıldığını ifade etti.

Filistin'in ve Kudüs'ün her zaman Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'kırmızı çizgi' olduğunu kaydeden Balawi, "Türkiye, her koşulda İslam dünyasına uyarıda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok kez İslam alemine Filistin sorununa müdahale edilmemesi durumunda ağır bedeller ödeneceği uyarısında bulunuyor." diye konuştu.

Bölgede bir takım devletlerin, İsrail ile normalleşme yarışına girdiğini vurgulayan Balawi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail ile normalleşme, İslam dünyasında bir yönetim krizi olduğunun göstergesidir. Demokrasi, özgürlük ve halk meşruiyetinden yoksun liderler kendi varlıklarını sürdürmek için dışarıdan medet umuyor, beka sorunlarını çözmek için İsrail ile normalleşme adımları atıyorlar. Bu tamamen uluslararası hukuka, insan haklarına ve insani vicdana aykırı bir adımdır."

Filistin, İsrail, Mayıs, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB'nin 'Nekbe Günü' panelinde İsrail'in Filistin'i işgali ele alındı - Son Dakika


Son Dakika

İngiltere'de Kraliyet ailesi üyeleri aşı oluyor! Prens William da koronavirüs aşısını yaptırdı İngiltere'de Kraliyet ailesi üyeleri aşı oluyor! Prens William da koronavirüs aşısını yaptırdı Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Başkanlığa adaylığını koyacak Abdurrahim Albayrak'ın listesi ortaya çıktı Başkanlığa adaylığını koyacak Abdurrahim Albayrak'ın listesi ortaya çıktı 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kuvvetlendirdi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kuvvetlendirdi Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı         
17:12
Kadın futbolcular maçın bitimiyle tekme tokat birbirine girdi! O anlar saniye saniye kaydedildi Kadın futbolcular maçın bitimiyle tekme tokat birbirine girdi! O anlar saniye saniye kaydedildi         
16:53
"Sahte intihar" videosu gerçek oldu, Pakistanlı genç Tik- Tok uğruna can verdi         
16:47
Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı         
16:00
Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı         
15:31
Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor         
15:00
Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum         
14:38
Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı         
14:07
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı         
12:25
Çocuğunu dilendiren kadın, polise ayakkabıyla vurarak direndi Çocuğunu dilendiren kadın, polise ayakkabıyla vurarak direndi         
12:22
Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı         
12:18
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu         
10:50
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 17:27:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: YTB'nin "Nekbe Günü" panelinde İsrail'in Filistin'i işgali ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement