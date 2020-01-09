YTB'nin "Türkiye Bursları"na başvurular yarın başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel YTB'nin 'Türkiye Bursları'na başvurular yarın başlıyor - Son Dakika

YTB'nin "Türkiye Bursları"na başvurular yarın başlıyor

6 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim fırsatı sunan "Türkiye Bursları"na başvurular yarın başlıyor.

YTB'nin

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim fırsatı sunan "Türkiye Bursları"na başvurular yarın başlıyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlıkça yürütülen ve dünyanın en kapsamlı burs programı kabul edilen "Türkiye Bursları" 2020 yılı başvuruları 10 Ocak'tan itibaren yapılabilecek.

Yüzlerce ülkeden öğrencilere Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinin kapılarını açan burslara, "www.turkiyeburslari.gov.tr" adresinden başvurulabilecek.

Burs programıyla dünyadaki önemli eğitim merkezleri arasına giren Türkiye, uluslararası öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmasına katkı sağlıyor.

Başvuru süreci

Online başvurulan burslar için öğrenciler, sisteme istenilen belge ve bilgileri girmelerinin ardından teknik değerlendirmeye tabi tutuluyor. Değerlendirme sonrası Türkiye'nin ve uluslararası öğrencinin başvurduğu ülke öncelikleri çerçevesinde, öğrencinin akademik niteliği ve sosyal yeteneklerinin incelendiği uzman değerlendirmesi yapılıyor.

Bu aşamanın ardından öğrenciler yüz yüze mülakatlara davet ediliyor. Bunun yanı sıra bazı ülkelerde yazılı sınavlar da yapılıyor. YTB uzmanları ve akademisyenlerce yapılan mülakatlar dünyada yaklaşık 100 noktada gerçekleştiriliyor. Mülakatları başarıyla tamamlayan adaylar, Türkiye'de eğitim görmeye hak kazanıyor.

İlk geliş ve son gidiş biletleri

Öğrencilere ilk 1 yıl ücretsiz Türkçe eğitimi veriliyor. Bu öğrenciler tercihleri doğrultusunda Türkiye Bursları tarafından yerleştirildikleri üniversite ve bölümlerinde eğitime başlıyor.

Lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma düzeyinde burslandırmaların yapıldığı Türkiye Bursları kapsamında okul harçları ve barınma ücretleri karşılanırken öğrencilere her ay harçlık da veriliyor.

Türkiye'ye ilk geliş ve mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri, YTB tarafından alınan öğrencilerin, Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri ödeniyor.

Mezun buluşmaları

YTB, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen mezunları "Mezun Buluşmaları" vasıtasıyla bir arada tutuyor.

Bu doğrultuda 160 ülkeye yayılmış, 150 bini aşkın üyesiyle "Türkiye Mezunları" arasındaki iletişim gelişirken mezunların Türkiye ile bağları kuvvetleniyor.

Rekor başvuru

Kamu kaynaklı bursların Türkiye'de 2011'de dünya çapında 8 bin başvuru alırken 2012'de "Türkiye Bursları" markasının oluşturulması ve online başvuru sistemine geçilmesiyle bu sayı 5 kat artarak 40 bine çıktı.

Geçen yıl burslara 167 ülkeden 146 bin 600 rekor sayıda başvuru alındı.

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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