YTB'nin Türkiye Bursları'na uluslararası öğrenciler yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika

YTB'nin Türkiye Bursları'na uluslararası öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

26.02.2021 09:59
YTB'nin Türkiye Bursları'na uluslararası öğrenciler yoğun ilgi gösterdi, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunduğu "Türkiye Bursları" programının 2021 yılı başvurularına, uluslararası öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunduğu "Türkiye Bursları" programının 2021 yılı başvurularına, uluslararası öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Ocak'ta başlayan Türkiye Bursları başvuru süreci, 20 Şubat'ta sona erdi. Dünyanın 178 ülkesinden 165 bin 511 uluslararası öğrenci, bu yıl Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim almak için başvurdu.

??????????????Akademisyenler ve YTB uzmanlarının yapacağı mülakatlar sonucunda başarılı adaylar, Türkiye'deki üniversitelerde burslu eğitim almaya hak kazanacak.

Türkiye Bursları'na 2021 yılı için yapılan başvuruların tamamlandığına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, 5 dilde "Dünyanın en kapsamlı burs programı olan ve uluslararası öğrencilere Türkiye'de yükseköğrenim imkanı sunan Türkiye Bursları'na başvurular sona erdi." dedi.

Eren, burs programına dünyadan gelen yoğun ilgi ve rekor başvuruya işaret ederek "Bu yıl da 178 ülkeden 165 bini aşan yoğun bir başvuru alan Türkiye Bursları'na ilgi gösteren herkese teşekkürler." ifadesini kullandı.

YTB tarafından dünyanın dört bir yanında yapılan çalışmalarla Türkiye, bölgesinde ve dünyada önemli bir eğitim üssü haline gelirken Türkiye Bursları programı da her yıl uluslararası öğrenci hareketliliğindeki yerini pekiştiriyor.

Türkiye Bursları'na yapılan başvurular adayın akademik ve sosyal başarısı, alana yönelik ilgisi ile başvurduğu programın kriterlerine uygunluğu çerçevesinde titizlikle değerlendiriliyor. Başarılı ve nitelikli adaylar Türkiye'nin en prestijli üniversitelerine burslu eğitim almaya hak kazanıyor.

Türkiye'deki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde rol oynarken bölgesel ve küresel sorunların çözümünde de görevler üstleniyor.

Dünyanın dört bir yanında başarılı kariyerleriyle önemli mevkilerde bulunan Türkiye Mezunları akademik, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin bir parçası olarak insanlığa önemli katkılar sunuyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye, Lisans, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB'nin Türkiye Bursları'na uluslararası öğrenciler yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika


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