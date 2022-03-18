YTB'nin Türkiye Bursları öğrencileri, "18 Mart Çanakkale Zaferi" etkinliği düzenledi - Son Dakika
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YTB'nin Türkiye Bursları öğrencileri, "18 Mart Çanakkale Zaferi" etkinliği düzenledi

18.03.2022 21:52
YTB'nin Türkiye Bursları öğrencileri, "18 Mart Çanakkale Zaferi" etkinliği düzenledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Bursları kapsamında Ankara'da eğitim alan öğrenciler, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" etkinliği düzenledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Bursları kapsamında Ankara'da eğitim alan öğrenciler, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" etkinliği düzenledi.

YTB'nin Hamamönü Ofisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, YTB Başkanı Abdullah Eren ve YTB'nin Türkiye Bursları kapsamında Ankara'da bulunan birçok öğrenci katıldı.

Eren, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'ni önemli kılan iki temel hususun olduğunu vurgulayarak, "Çanakkale'de sadece Türkler şehit olmadı, onlar mücadele etmedi. '72 millet' diye tabir edebileceğimiz, çok farklı coğrafyalardan, farklı milletlerden, kardeş topluluklarımız Osmanlı askeri olarak bu savaşta mücadele ettiler, şehit oldular. İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı'na geldiklerinde kesinlikle kazanacaklarını düşünüyorlardı fakat öyle olmadı." ifadelerini kullandı.

250 bin kişinin Çanakkale'de şehit olduğunu hatırlatan Eren, şehitlerin çoğunlukla gençlerden ve eğitimli kesimlerinden oluştuğunu kaydetti.

Eren, Çanakkale Savaşı'nda büyük acıların ve kahramanlıkların yaşandığını dile getirerek, öğrencilerden 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni unutmamalarını istedi.

"Bizler bu mirası her zaman koruyacağız"

Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Bosnalı Semina Demovic, büyük dedesinin bir Osmanlı askeri olduğunu ve Çanakkale Savaşı'na katıldığını söyledi.

Demovic, "Çanakkale Harbi'nde yaralanmış o kutlu neferden biri olan büyük dedemin torunları olarak, Türkiye'yi sevmeye, ona sahip çıkmaya ve burayı kendi vatanımız olarak bilmeye devam edeceğiz." dedi.

Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans öğrencisi ve YTB Türkiye Burslusu Makedonyalı İsa Kasum da büyük dedesinin Çanakkale Savaşı'na katıldığını belirterek, dedesinin savaşta gazi olduğunu kaydetti.

Kasum, "Dedem, Çanakkale Savaşı çıktığında da hiç düşünmeden, ailesini ve sevdiklerini arkasında bırakarak hemen cepheye koşmuştur. Yedi düvele karşı Çanakkale'de verilen mücadelede de ön saflarda yerini alan neferlerden birisi olmuş ve gazi olmuştur. İshak Çavuş'un hayatı Çanakkale'den sonra da hep mücadele içerisinde devam etmiş, vatan sevgisi ve fedakarlığını biz torunlarına miras olarak bırakmıştır. Bizler de bu mirası her zaman koruyacağız ve mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye Burslusu öğrenciler tarafından şiir dinletisi, Türkiye Bursları Sanat Topluluğu tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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