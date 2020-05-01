Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) "Türkiye Stajları" 8'inci dönem programına Almanya'dan katılan gençler, internet üzerinden topladıkları bağışlarla Ankara'da bulunan bazı bakkal ve marketlerin veresiye defterlerini satın aldı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yaz gerçekleştirilen "Türkiye Stajları" 8'inci dönem programına Almanya'dan katılan gençler kendi aralarında kurdukları "Hane-i Uhuvvet Derneği"yle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor.

Türkiye'deki ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan dernek üyeleri, internet üzerinden topladıkları bağışlarla Ankara'da bulunan bazı bakkal ve marketlerin veresiye defterlerini satın alarak vatandaşların borçlarını kapattı.

Türkiye Stajları programı

YTB tarafından yurt dışında yaşayan ve eğitimlerine bulundukları ülkelerde devam eden gençlerin Türkiye ile olan sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarının güçlendirilmesi amacıyla her yıl "Türkiye Stajları" programı düzenleniyor.

Program ile Türkiye'deki kamu kurumlarında staj imkanı bulan gençlerin hem kurumların işleyişini yakından tanıması hem de birbirleriyle olan iletişimlerini güçlendirmesi ve Türkçe yeterliliklerini artırması hedefleniyor.

Gençler ayrıca, Tu¨rk ku¨ltu¨r ve tarihine ilis¸kin düzenlenen ku¨ltu¨rel gezilere de katılıyor.

8'inci dönemde dünyanın dört bir yanından 50 öğrenci çeşitli kurumlarda bir ay boyunca staj yaptı.