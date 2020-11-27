YTB'nin Uluslararası Öğrenci Akademisi'ne başvurular başladı - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de yüksek öğrenim eğitimi gören uluslararası öğrencilere yönelik hazırlanan Uluslararası Öğrenci Akademisi'ne başvurular başladı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi ve mesleki kariyerlerine katkı sağlaması için hayata geçirilen akademiye başvurular 7 Aralık'a kadar Türkiye Bursları Bilgi Sistemi (https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr) üzerinden alınacak.

Proje üretme, uygulama ve organizasyon kabiliyeti becerilerinin geliştirilmesi ile sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulmasını hedefleyen akademiye, Türkiye'de eğitim alan tüm uluslararası öğrenciler başvurabilecek.

Akademi aynı zamanda uluslararası öğrencilerin eğitim aldıkları, alanında uzman akademisyen, yazar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurabilmelerine olanak sağlayacak.

Uluslararası Öğrenci Akademisi, seminer programları, ihtisas programları ile kültür ve sanat programları olmak üzere 3 kategoriden oluşuyor.

Programlara kayıt yaptıran öğrenciler derslere yalnızca dinleyici olarak değil, kendi alanları ve ülkeleri ile ilgili sunumlar yaparak da katılma imkanı bulacak. Programları başarıyla tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan öğrenciler, kültürel gezilere katılarak, yaz ve kış kamplarından yararlanacak.

Seminer Programları

Akademi kapsamındaki seminer programları, giriş mahiyetinde olup ilgili alanın temel kavramları, temel yaklaşımları, sorunları ve tartışmaları hakkında öğrencilere bilgiler sunacak.

Bu kapsamda, beşeri bilimler, bilim ve teknoloji, dil ve edebiyat, ekonomi, ilahiyat, medya ve iletişim, sağlık bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında 37 program gerçekleştirilecek.

Seminer programları çevrim içi ortamda yapılacak ve bir katılımcı en fazla 2 programa başvurabilecek.

İhtisas Programları

İhtisas programları ise uluslararası öğrencilerin kendi alanlarında veya seminer programlarında katılım gösterdikleri alanda daha nitelikli çalışmalar yapabilecekleri dersleri içeriyor.

İhtisas programları kapsamında çevrim içi olarak toplam 48 çalışma gerçekleştirilecek. Her program sonunda katılımcı öğrenciler tarafından bir çıktı sunulması beklenecek.

Katılımcı öğrenciler tarafından üretilen akademik niteliğe sahip çıktılar da YTB tarafından ödüllendirilecek.

Kültür ve Sanat Programları

Kültür ve Sanat Programları ile de Türkiye'nin kültürel birikimini yansıtan alanlara ilgi duyan ve bu alanlarda becerilerini geliştirmek isteyen uluslararası öğrencilerin buluşturulması hedefleniyor.

Bu kategoride klasik Türk müziği, yazı ve süsleme sanatları, kültürel faaliyetler, medya ve iletişim ile geleneksel Türk sporları alanlarında toplam 57 program yer alacak. Programlar, salgına karşı gerekli önlemler alınarak az sayıda katılımcıyla yüz yüze yapılacak.

Kültür ve sanat programlarına, İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir, Trabzon, Kocaeli ve Sakarya illerinde ikamet eden öğrencilerin başvurusu alınacak. Her öğrenci ikamet ettiği şehirdeki ilgili programa kabul edilecek ve bir katılımcı en fazla 2 programa başvurabilecek.

Uluslararası Öğrenci Akademisi'ne ilişkin detaylı bilgiler "www.turkiyeburslari.gov.tr" adresinde yer alırken, öğrenciler soru ve önerilerini "akademi@ytb.gov.tr" adresi üzerinden YTB'ye iletebilecek.