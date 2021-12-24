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YTB'nin "Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2021" gerçekleştirildi - Son Dakika

YTB'nin "Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2021" gerçekleştirildi

24.12.2021 20:16

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Burslarının sadece bir burs programı olmadığını, bir felsefesinin olduğunu belirterek, bunu "ortak bir ideal ve gelecek tasavvuru için" yürüttüklerini bildirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Burslarının sadece bir burs programı olmadığını, bir felsefesinin olduğunu belirterek, bunu "ortak bir ideal ve gelecek tasavvuru için" yürüttüklerini bildirdi.

YTB tarafından Türkiye'de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel alanlarda sahip olduğu bilgi ve birikimlerini aktarması, bu bağlamda çeşitli eserler ortaya koyması ve değerli fikirlerin desteklenmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonunda "Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2021" düzenlendi.

Eren, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Bursları çerçevesinde Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısını 2012'den bu yana artırdıklarını vurguladı.

Bunun bir tesadüf olmadığını aktaran Eren, "Türkiye bursları çerçevesinde bugüne kadar 35 binden fazla öğrenciye burs imkanı sunduk." dedi.

Eren, Türkiye Bursları öğrencilerine hitap ederek, "Türkiye sizin ikinci anavatanınız. Sizler bizlere sadece ailelerinizin emaneti olarak gelmiyorsunuz. Sizler genç yetişkinlersiniz. Bizler sizi sadece ailelerinizin değil ülkelerinizin bize emaneti olarak görüyoruz, ülkelerinizin geleceğinin emaneti olarak görüyoruz." ifadelerini kulandı.

Türkiye'nin son 20 yıldır dış politikada bir paradigma değişimi yaşadığını ifade eden Eren, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve etnik zenginliğine değindi.

Eren, Türkiye'nin, bir medeniyetler beşiği olduğunu ve doğuyla batı arasında da bir geçiş noktası olduğunu belirtti.

Türkiye'nin siyasetiyle, ekonomisi ve askeri yapısıyla Müslüman ülkeler arasında farklı bir noktada olduğunu vurgulayan Eren, 20 yıldır dış politikasında da bir paradigma değişikliği gösterdiğini, Batıyla olan ilişkisinin dışında dış politikasını çeşitlendirmeye gayret ettiğini vurguladı.

Eren, Türkiye'nin yakın coğrafyadaki tarihi ve kültürel bağlarını da tekrar kurmaya çalıştığını söyledi.

"170 ülkeden 15 bin öğrencimiz var"

Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısını artırırken kaliteyi artırmanın da önemine vurgu yapan Eren, "Türkiye Bursları vesilesiyle biz kaliteli gençleri Türkiye'ye getiriyoruz. 170 ülkeden 15 bin öğrencimiz var. Bu 15 bin öğrenciyi dünyanın farklı yerlerinden Türkiye'ye getiriyoruz." diye konuştu.

Eren, bunun yeterli olmadığını belirterek, Türkiye'de okuyup mezun olan öğrencilerle iletişimi koparmayacaklarını ve uçtan uca iletişimi devam ettireceklerini aktardı.

YTB'nin Uluslararası Öğrenci Akademisi, Mezun Buluşmaları ve diğer faaliyetlerinden bahseden Eren, Uluslararası Öğrenci Akademisi çerçevesinde 5 bin öğrencinin eğitim aldığını dile getirdi.

Eren, Akademiler çerçevesinde birtakım ürünler ortaya çıkardıklarını belirterek, "Uluslararası Öğrenci Ödülleri'nin" bu ürünlerin derecelendirilmesi için bir yarışma fikriyle ortaya çıktığını anımsattı.

Geçen yıl uluslararası öğrenci stajları ve üstün başarı bursu programlarını başlattıkları hatırlatan Eren, "Üstün başarı burslarıyla bugüne kadar 144 ülkeden 634 öğrencimize başarı bursu vermeye başladık." dedi.

Eren, Türkiye Burslarının önemine işaret ederek, "Türkiye Bursları sadece bir burs programı değil. Türkiye burslarının bir felsefesi var. Sadece ülkelerdeki en başarılı beyinlerini alalım da değil. Bir ortak ideal, ortak bir gelecek tasavvuru için burs programını yürütüyoruz." diye konuştu.

Öğrencilere "gönüllü elçiliği" sürdürme çağrısı

YTB Başkanı Eren, öğrencilerden, Türkiye Burslusu olarak gönüllü elçiliği sürdürmeleri ve ülkelerinde Türkiye Burslarının tanıtımını yapmaları ricasında bulundu.

Konuşmanın ardından Türkiye Bursları Sanat Topluluğu dinletisi gerçekleştirildi.

Dinletinin ardından yapılan ödül töreninde, yarışmada dereceye giren tüm öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Medya ve İletişim kategorisinde En İyi Kampanya/Farkındalık Yaratma alanında birincilik ödülüne layık görülen Zehra Skrijelj'e ödülünü YTB Başkanı Eren verdi.

Eren, ayrıca Medya ve İletişim kategorisinin diğer alanlarında ödül almaya hak kazanan öğrencilere ödüllerini takdim etti.

YTB'nin Uluslararası Öğrenci Ödülleri hakkında

YTB'nin Uluslararası Öğrenci Ödülleri'ne bu yıl Proje, Rapor, Kongre, Kültür-Sanat, Medya ve İletişim ile Edebiyat kategorilerinde toplam 892 başvuru alındı. Ön incelemeye tabi tutulan 892 başvurudan 505'i alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilmeye alınarak dereceye girenler belirlendi.

Her kategorideki en iyi 5 eser, birincilik, ikincilik, üçüncülük ve iki mansiyon ödülü olmak üzere ödüllendirildi.

YTB'nin Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2021 gerçekleştirildi
YTB'nin Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2021 gerçekleştirildi
YTB'nin Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2021 gerçekleştirildi
YTB'nin Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2021 gerçekleştirildi

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Abdullah Eren, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: YTB'nin "Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2021" gerçekleştirildi - Son Dakika
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