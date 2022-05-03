YTB'nin "Uluslararası Öğrencileri" ülkelerinin Ramazan Bayramı geleneklerini anlattı - Son Dakika
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YTB'nin "Uluslararası Öğrencileri" ülkelerinin Ramazan Bayramı geleneklerini anlattı

03.05.2022 12:45

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla "Türkiye Bursları" kapsamında eğitim alan uluslararası öğrenciler, memleketlerinin Ramazan Bayramı geleneklerini anlattı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla "Türkiye Bursları" kapsamında eğitim alan uluslararası öğrenciler, memleketlerinin Ramazan Bayramı geleneklerini anlattı.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora öğrencisi Sudanlı Salwa İbrahim, AA muhabirine, Türkiye'de 5 bayram geçirdiğini, bazı bayram kültürlerinin ülkesindekilere benzediğini söyledi.

"Bayramda herkes ailesiyle toplanınca ben de ailemi hatırlayıp ağlamaya başlıyorum, ailemle telefonda bayramlaşıyoruz." diyen İbrahim, Türkiye'de Sudanlılarla bir araya gelip bayramlaştığını kaydetti.

İbrahim, Sudan'da bayram sabahları erkeklerin bayram namazına gittiğini, ardından aile ziyaretleri yapıldığını, kadınların evde kahvaltı hazırladığını aktararak, "Biz çocukken yeni kıyafetleri giyer, çok özen gösterirdik. Kahvaltıyı yapıp evleri ziyaret ederdik. Komşular, akrabalar bize şeker, kurabiye verirdi, Türkiye'de biraz farklı. Bize burada baklava ve yaprak sarması ikram ediliyor. Herkesin bayramını tebrik ederim." diye konuştu.

"Ramazan Bayramı'na Pakistan'da 'tatlı bayramı' diyoruz"

Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Pakistanlı Abdul Moiz Awan da Türkiye'de sadece bir Kurban Bayramı tecrübesi yaşadığını, ilk defa Ramazan Bayramı geçireceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Bayramda ülkesinden uzakta olduğu için hüzünlü olduğunu vurgulayan Awan, "Pakistan'da bayram çok özel oluyor. Ramazan Bayramı'na Pakistan'da 'tatlı bayramı' diyoruz. Bayramda, özellikle tatlı pişiriyor ya da dışardan tatlı alıp akrabalarımıza, komşularımıza ikram ediyoruz. Biz bayramlarda Pakistan'da büyüklerden harçlık alıyoruz. Ailelerle, arkadaşlarımla çevrim içi uygulamalarla bayramlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki bayramlar ülkemdeki bayramlara benziyor"

Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans 4. Sınıf öğrencisi Bulgaristanlı Fatma Mustafova İslyam ise Türkiye'de ikinci bayramını yaşadığını, Bulgaristan'da bayramın eğlenceli geçtiğini anlattı.

Bayramlarda akraba, arkadaş ziyaretleri yaptığını kaydeden İslyam, çocukluk dönemi bayramlarında oyunlar oynadıklarını aktardı.

İslyam, ülkesinde bayrama özel börek hazırlandığını ve Türkiye'deki bayramların ülkesindeki bayramlara benzediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bulgaristan'la Türkiye'deki bayramlar arasında tabii bazı farklılıklar var. Ramazan ayını çok güzel geçirdik. Bayramda sokakları dolaşmak istiyoruz, burada bayramların nasıl geçtiğini görmek istiyoruz. Belki piknik de yaparız. Herkesin bayramı mübarek olsun."

Öğrenciler, hem Türkçe hem de kendi dillerinde bayram mesajı paylaştı.

YTB'nin Uluslararası Öğrencileri ülkelerinin Ramazan Bayramı geleneklerini anlattı
YTB'nin Uluslararası Öğrencileri ülkelerinin Ramazan Bayramı geleneklerini anlattı
YTB'nin Uluslararası Öğrencileri ülkelerinin Ramazan Bayramı geleneklerini anlattı
YTB'nin Uluslararası Öğrencileri ülkelerinin Ramazan Bayramı geleneklerini anlattı

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Ramazan Bayramı, Türkiye, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB'nin 'Uluslararası Öğrencileri' ülkelerinin Ramazan Bayramı geleneklerini anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: YTB'nin "Uluslararası Öğrencileri" ülkelerinin Ramazan Bayramı geleneklerini anlattı - Son Dakika
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