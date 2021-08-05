YTB yurtdışı vatandaşlar burslarına başvuru için son 10 gün - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşları desteklemek ve başarılı gençleri ödüllendirmek amacıyla ilan ettiği burs programlarına başvurular devam ediyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim, kültür ve akademik hayatlarına katkı sağlamak ve başarılarını desteklemek amacıyla her yıl farklı alanlarda burs programları ilan ediyor. Türk toplumunun bulundukları ülkelerdeki akademik ve entelektüel hayata katılmalarına yardımcı olan programlar aynı zamanda Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine büyük katkı sağlıyor. YTB'nin bu yıl farklı alanlarda ilan ettiği burs programlarına ise başvurular devam ediyor. Bu kapsamda, Yurt dışındaki çocuk yaştaki vatandaşlara ana dillerini ve kültürünü öğretecek insan kaynağının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Burs Programı" geliştirildi.

TÜRKÇE'NİN VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRETİLMESİNE BÜYÜK KATKI

Programa yurt dışında oturum hakkına sahip 40 yaşından gün almamış Türk vatandaşları, mavi kartlılar ve çifte vatandaşlar başvurabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar aldıkları eğitimlerin ardından yaşadıkları ülkelere giderek Türkçe'nin ve Türk kültürünün öğretilmesinde çalışmalar yürüten kurumlarda önemli rol oynayacak.

BAŞARILI LİSE MEZUNLARI ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Yurt dışında yaşayan gençlerin lise eğitim başarılarını ödüllendirmek ve gelecek nesilleri teşvik etmek amacıyla da YTB, "Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursları" programını oluşturdu. Bulundukları ülkelerin liselerinde bitirme sınavlarını (Abitur, Baccalauréat, Matura gibi) başarılı olarak tamamlayanlar ile bitirme sınavı olmayan ülkelerde lise diploması bulunanlar bu programa başvurabilecek. Başvuranlar arasından en başarılı not ortalamasına sahip öğrencilere burs takdim edilecek.

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA ALANINDAKİ BAŞARILARA DESTEK

Yurt dışında yaşayan fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanında lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olan (mezuniyetin üzerinden en fazla 1 yıl geçen) ya da burs başvuruları tamamlanana kadar mezun olabilecek durumda olup bulundukları ülkelerin not sisteminde minimum yüzde 80 başarılı olan vatandaşlar ve mavi kart sahipleri ise "Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları" kapsamında desteklenecek.

TEZ VE ARAŞTIRMALARA ÖNEMLİ DESTEK

Bunun yanında yurt dışında bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı, tez aşamasında ya da tez aşamasına geçmek üzere olan vatandaşlar ise "Yurt Dışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursu" programından yararlanabilecek. Adaylardan; Eğitim, Kimlik, Kültür ve Aidiyet Araştırmaları, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk, Göç Araştırmaları, Ayrımcılık ve Hak İhlalleri, Dini Haklar, Dini Eğitim, Avrupa ve İslam, Medya ve Kültürel Çalışmalar, Kültür, Tarih, Sanat ve Edebiyat Araştırmaları, Psikoloji, Sosyoloji ve Pedagoji konu alanlarında tez yazmaları istenecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 AĞUSTOS

"Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursları", "Yurt Dışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursu", "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı" ve "Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları" programına son başvuru tarihi 15 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Programlara ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru şartları "https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/" adresinde yer alıyor.

Programlara başvurular ise "https://basvuru.ytb.gov.tr/" linki üzerinden online olarak alınıyor.

(Ali Nargüner/İHA)