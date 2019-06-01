Son Dakika Haberleri: YTB'nin Yurtdışı Genç Liderler Programı başvuruları başladı
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YTB'nin Yurtdışı Genç Liderler Programı başvuruları başladı

1 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan gençlerin eğitim ve sosyal hayatlarındaki başarılarının desteklenmesi için düzenlenen "Yurtdışı Genç Liderler Programı"na başvurular başladı.

YTB'nin Yurtdışı Genç Liderler Programı başvuruları başladı, System.String[]
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan gençlerin eğitim ve sosyal hayatlarındaki başarılarının desteklenmesi için düzenlenen "Yurtdışı Genç Liderler Programı"na başvurular başladı.
YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın çeşitli ülkelerinden gençlerin, yaşadıkları ülkelerde kültür, siyaset, ekonomi ve sosyal hayatlarında başarılı olmaları hedefiyle düzenlenen "Yurtdışı Genç Liderler Programı"nın başvuruları başladı.
Gençlerin yaşadıkları ülkelerde etkin görevler üstlenecek ve rol model olacak bireyler olarak yetişmesinin hedeflendiği programda, farklı ülkelerde eğitim ve sosyal hayatta başarı gösterenler seçilerek çeşitli eğitimler alacak.
Orta öğretimini yurt dışında tamamlamış gençlerin başvurabileceği programda katılımcıların 1 Ocak 1993 ve 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğmuş olma şartı bulunuyor.
Almanya, ABD, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç ya da İtalya'da lisans veya yüksek lisans öğrencisi olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor.
Kültür gezileri ve atölye çalışmaları
Program süresince katılımcı gençler, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler alacak ve atölye çalışmalarına katılacak. Gençler ayrıca gezi programları sayesinde tarihi ve kültürel miraslarını yerinde keşfetme imkanı bulacak.
Başvuruları 20 Temmuz'da sona erecek olan program, 18-31 Ağustos tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:09 Kaynak: AA
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