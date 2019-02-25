Son Dakika Haberleri: Ytb, Örnek Gençler Arıyor: Aday Başvuruları Başladı

Ytb, Örnek Gençler Arıyor: Aday Başvuruları Başladı

34 dakika önce

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenecek 'Diaspora Gençlik Akademisi' için aday başvuruları başladı.

Ytb, Örnek Gençler Arıyor: Aday Başvuruları Başladı, System.String[]
YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenecek 'Diaspora Gençlik Akademisi' için aday başvuruları başladı. Yurt dışındaki Türk gençlerinin Türkçe, tarih, kültür, sanat alanlarında ve mesleki hayatlarına yönelik çeşitli eğitimleri içeren akademiye başvurular, 1 Nisan'a kadar sürecek. Program, 21-26 Nisan'da Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilecek. Programla sosyal, kültürel ve mesleki yönden kendilerini geliştirme imkanı bulacak dünyanın farklı coğrafyalarından Türk gençleri, Avrupa ve Türkiye'nin göç tarihi, farklı disiplinlerde düşünce tarihi ve örnek şahsiyetleri tanıtıcı seminerlere katılma fırsatı yakalayacak.

GEZİ VE KONAKLAMA MASRAFI YTB'DEN

Akademide ayrıca katılımcılar için çeşitli sportif faaliyetler ve kültürel geziler düzenlenecek. Gençlerin konaklama ve gezi masraflarının da YTB tarafından karşılanacağı program kapsamında Türkiye ve Türk kültürü ile bağları kuvvetli, yaşadıkları ülkelerde Türk toplumuna yönelik çalışmalarda etkin görevler üstlenerek, rol model olabilecek bireylerin yetişmesi hedefleniyor. Türk vatandaşı, çifte vatandaşlar ve Mavi Kart sahiplerinin yararlanacağı programa başvurmak için 1 Ocak 1993 ile 31 Aralık 1999 arasında doğmuş olmak şartı aranıyor. Başvuruda bulunacak adayların ortaöğretimini yurt dışında tamamlamış olması gerekiyor. Diaspora Gençlik Akademisine başvurular, https://basvuru.ytb.gov.tr/ internet adresi üzerinden alınıyor. Program hakkında detaylı bilgilere https://www.ytb.gov.tr/diasporagenclikakademisi/index.html adresinden ulaşılabiliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:15 

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