Son Dakika Haberleri: Ytb, Rafadan Tayfa'yı Yurt Dışında Yaşayan Türklerle Buluşturuyor

Ytb, Rafadan Tayfa'yı Yurt Dışında Yaşayan Türklerle Buluşturuyor

1 saat önce

TRT Çocuk Kanalı'nın en sevilen çizgi filmlerinden biri olan Rafadan Tayfa, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) organizasyonuyla yurt dışında yaşayan Türk çocuklarla buluşacak.

Ytb, Rafadan Tayfa'yı Yurt Dışında Yaşayan Türklerle Buluşturuyor, System.String[]
TRT Çocuk Kanalı'nın en sevilen çizgi filmlerinden biri olan Rafadan Tayfa, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) organizasyonuyla yurt dışında yaşayan Türk çocuklarla buluşacak.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı ülkelerde yaşayan Türk çocukların dil ve kültür gelişiminde önemli bir işlev gören Türkçe çizgi filmlerinin sevilen kahramanları, Hollanda ve Belçika'da yaşayan çocuklarla bir araya gelecek.

Buna göre, Rafadan Tayfa ekibinin Hollanda'da çocuklarla buluşma etkinlikleri 5 Nisan'da Deventer'de, 6 Nisan'da Rotterdam'da, 7 Nisan'da Utrecht'te, 8 Nisan'da Charleroi'da gerçekleştirilecek.

Ekibin Belçika programları ise 9 Nisan'da Brüksel'de ve 10 Nisan'da ise Liege'de olacak.

Rafadan Tayfa'nın Avrupa turnesi sürecek

Rafadan Tayfa'nın Avrupa turnesi, Hollanda ve Belçika'nın ardından Fransa, Almanya, İngiltere ve Avusturya'da da yapılacak.

Programların gerçekleştirileceği yer ve tarih bilgilerine www.ytb.gov.tr adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:04 Kaynak: AA

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