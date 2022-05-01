YTB, ramazanda dünyanın dört bir yanında kardeşlik sofraları kurdu - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın dört bir yanına uzanan diaspora ve iş birliği faaliyetlerine ramazan ayında da devam ederek, Türkiye'nin iyilik varlığının yurt dışında daha fazla hissedilmesine yardımcı oldu.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB, Türk diasporasının yoğun yaşadığı Avrupa ülke ve şehirlerinde düzenlediği iftar ve sahur programları ile Türk vatandaşlarını bu ramazan da yalnız bırakmadı.

Almanya, İngiltere, İsviçre ve İsveç'te ramazan ayı boyunca neredeyse her gün ve eş zamanlı programlar düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Köln şubesinin ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Leverkusen Camisi'nin iftar ve sahur programlarına katılan YTB, programlar kapsamında Almanya Türk toplumunun önde gelen kişilerini de ziyaret etti.

YTB Başkanı Abdullah Eren, İsviçre Türk toplumuna dahil dernekler, gençler, iş insanları ve kanaat önderleri ile iftar programında bir araya geldi.

İngiltere'deki Türk vatandaşları, ramazan ayı boyunca YTB tarafından desteklenen ramazan etkinliklerine katılırken, İsveç en kalabalık ramazan ayı etkinliklerinden birine şahit oldu.

Stockholm'de Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) iftarına 700 vatandaş ve Türk sivil toplumunun temsilcileri katıldı.

Kardeş topluluklarda ramazan

Türkiye'nin tarihi ve kültürel yakınlığının bulunduğu ülkeler ve topluluklar ile ilişkilerinin pekişmesi doğrultusunda faaliyetler de üstlenen YTB, ramazan ayını "kardeş topluluklar" ile paylaşmayı sürdürdü.

YTB, ramazanın ruhuna uygun olarak kardeş topluluklara da öncelik vererek ilgili faaliyetlerini Türkiye Mezunlar Dernekleri ile iş birliğinde yürüttü.

Filistin Türkiye Mezunları Derneği aracılığıyla Gazze'deki Türkiye mezunları ile iftar düzenleyen YTB, Irak Türkiye Mezunları Birliği aracılığıyla da Erbil'de ramazan ayına özel gıda yardımında bulundu.

YTB desteğiyle iftarlar

Bulgaristan'ın Ribnovo köyünde YTB'nin desteğiyle 2 bin kişinin katıldığı büyük bir iftar programı düzenlenirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 17 köyünde de toplamda 3 binden fazla kişinin aynı sofrada buluşması sağlandı.

YTB'nin destekleriyle Somalili Türkiye mezunları iftar programında bir araya gelirken, aynı iftar sofrası Somaliland'de de kuruldu.

Öte yandan, YTB Ankara ve İstanbul'daki ofisleri aracılığıyla ramazan ayı boyunca uluslararası öğrencilere iftar verdi. YTB Başkanı Eren, öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

"4 ülkede binlerce vatandaşımız ve kardeşimizle 30'a yakın iftarda buluştuk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB olarak bu ramazan ayında da dünyanın dört bir yanında kardeşlik iklimi içerisinde iftar sofraları kurduklarını kaydetti.

Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Almanya, İngiltere, İsviçre ve İsveç gibi ülkelerde vatandaşlarla hasret giderdiklerini aktaran Eren, "Ramazan ayında yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Almanya ve İsviçre'de bizzat kendim vatandaşlarımızla beraberdim. YTB'deki mesai arkadaşlarım da diğer ülkelerdeydi. YTB olarak bu ramazan, diasporamızın yoğun yaşadığı 4 ülkede binlerce vatandaşımız ve kardeşimizle 30'a yakın iftarda buluştuk." ifadesini kullandı.

Eren, bu vesileyle devam eden projeler hakkında da hem vatandaşlar hem STK'larla görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

İstanbul'da 122 ülkeden binlerce öğrenci iftar sofralarında buluştu

Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik Ankara'da düzenlenen 5 bölgesel iftar programında Balkanlar, Orta Asya, Asya-Pasifik ve Afrika'dan gelen binlerce öğrenci ve aileleriyle bir araya geldiklerini aktaran Eren, "İstanbul ofisimiz de İstanbul'daki 122 ülkeden binlerce öğrenciyi 28 gün boyunca iftar sofralarında buluşturdu." bilgisini verdi.

YTB Başkanı Eren, Irak'tan Somali'ye, Azerbaycan'dan Gazze'ye geniş coğrafyada Türkiye'den mezun olan öğrencilerin de unutulmadığını, Türkiye Mezun Dernekleri ile her zaman iletişim halinde olduklarını belirterek, "Mezunlarımızla hem iftar buluşmalarımızda hasret giderdik hem de ülkelerimiz arasındaki ilişkileri nasıl geliştirebileceğimiz hakkında konuştuk, dertleştik." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha da yakın olacağımız sofralarda oturmaya devam edeceğiz"

Eren, son olarak Bulgaristan'da akraba topluluklarla, Batı Trakya ve KKTC'de soydaşlarla aynı sofrada buluşarak kucaklaştıklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Müşterek değerler paylaştığımız kardeşlerimizle buluşmalarımızda adeta bayramdan önce bir bayram havası yaşadık. Asırlara sari bağlarımızı inşallah gün geçtikçe daha da güçlendireceğiz. Ramazan boyunca gönül coğrafyamızdan 8 ülkede iftar buluşmaları yaptık. 3 ülkede de binlerce kardeşimize gıda yardımlarında bulunduk. YTB'nin faaliyetleri Ramazan Bayramı sonrasında da tüm hızıyla devam edecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaş ve kardeş topluluklarımız, mezunlarımız ve Türkiye burslusu uluslararası öğrencilerimiz ile daha da yakın olacağımız sofralarda oturmaya, platformlarda buluşmaya, büyük projeleri omuzlamaya devam edeceğiz."

Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, soydaş, akraba topluluklar ve Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrenciler başta olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.