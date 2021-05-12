YTB salgına rağmen ramazan bereketini dünyayla paylaştı - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen YTB'nin ramazanın bereketini dünyayla paylaşmaya gayret ettiğini, yurt dışındaki vatandaşlara, soydaş ve akraba topluluklar ile uluslararası öğrencilere yönelik hizmet üretmeye devam ettiğini bildirdi.

YTB Başkanı Eren, Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt dışındaki Türk vatandaşları, soydaş ve akraba toplulukları ve uluslararası öğrencilerin bayramını kutladığı bir mesaj yayımladı.

Mesajında bu ramazanın da koronavirüs salgını gölgesinde geçtiğini aktaran Eren, buna rağmen kurumun faaliyet alanlarında durmaksızın çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Eren, salgına rağmen ramazanın bereketinden nasiplenmeye çalıştıklarına dikkati çekerek "YTB yurt dışındaki vatandaşlarımıza, gönül coğrafyamız diye tabir ettiğimiz soydaş ve akraba topluluklarımız ile uluslararası öğrencilerimize yönelik hizmet üretmeye devam etti." ifadelerini kullandı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde iftar programlarının düzenlendiğini kaydeden Eren, şöyle devam etti:

" Filistin, Irak, Ukrayna, Kosova, Nijer, Somali, Sırbistan, Tanzanya gibi dünyanın farklı yerlerinde mezun derneklerimizle beraber hem iftarlar düzenledik hem buralardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destekler ulaştırdık. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ve uluslararası öğrencilerimizi de unutmadık bu süreçte."

YTB'nin ramazan çalışmaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) gün gün gerçekleşen özel bir proje hayata geçirdiklerini aktaran Eren, "YTB ramazan hediyeleriyle her gün KKTC'nin farklı farklı yerlerinde kardeşlerimizi ve minik yavrularımızı ziyaret etti. Bu ziyaret, hediye ve destek dağıtımlarında görevli sahadaki arkadaşlarımıza KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar'ın da güzel bir sürpriz yaparak eşlik etmesi bizleri ayrıca onurlandırdı." ifadelerine yer verdi.

Eren, YTB'nin tüm bu ramazan çalışmalarıyla binlerce insana ulaştığını ve ramazanın bereketini salgına rağmen dünyayla paylaşmaya gayret ettiğine işaret ederek salgının etkisinin azalması ve normalleşme adımlarının hayata geçirilmesiyle beraber proje ve çalışmaların da artacağına dikkati çekti.

YTB Başkanı Eren, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin, yurt dışındaki vatandaşlarımızın, kalbi ve duasıyla her daim Türkiye'nin yanında olan gönül coğrafyamızın ve ailelerinin, ülkelerinin bizlere en kıymetli emaneti olan Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tüm insanlık için hayra, huzura ve felaha vesile olsun inşallah."