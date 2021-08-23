Üye Girişi
YTB Türk Dünyası Genç Liderler Programı öğrencileri İstanbul'da - Son Dakika

YTB Türk Dünyası Genç Liderler Programı öğrencileri İstanbul'da

23.08.2021 14:15

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), Türk Dünyası Genç Liderler Programını başarıyla tamamlayan bir grup üniversite öğrencisi Türkiye'ye geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), Türk Dünyası Genç Liderler Programını başarıyla tamamlayan bir grup üniversite öğrencisi Türkiye'ye geldi.

YTB'nin, bağımsızlıklarının 30. yılını kutlayan Türk Cumhuriyetlerinden gençlere yönelik faaliyetleri devam ediyor.

"Dilde, Fikirde ve İşte Birlik" sloganından hareketle 2021 yılında Avrasya Gençlik Okulu'nu açan YTB, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan seçilen 105 öğrenciye, program dahilinde uzman kişilerin katılımıyla çeşitli alanlarda 3 ay seminer verdi.

Avrasya Gençlik Okulundan 36 öğrenci İstanbul, Ankara ve Bursa'daki tarihi, kültürel yerleri görmek ve çeşitli etkinlere katılmak üzere "Türk Dünyası Genç Liderler Programı" kapsamında Türkiye'ye geldi.

Öğrenciler Ayasofya-i Kebir Camii'ni, Topkapı Sarayı'nı, Sultanahmet Camisi'ni, Fatih ve Süleymaniye külliyelerini, Eyüp Sultan Türbesi'ni, Pierre Loti'yi ve Dolmabahçe Sarayı'nı gezdi.

Türk Konseyi Genel Sekreterliğini ziyaret edip, atölye çalışması kapsamında ebru sanatını deneyimleyecek öğrenciler, ayrıca YTB İstanbul ofisinde film etkinliğine katılacak.

"Sadece televizyondan izleyebildiğim yerleri canlı olarak görüyorum"

Türk Dünyası Genç Liderler Programına Kazakistan'dan katılan Gülistan Abdullayeva, önemli isimlerden 3 ay boyunca seminer aldıklarını belirterek, bu derslerin çok faydalı olduğunu söyledi. İstanbul'a ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini ifade eden Abdullayeva, "Gerçekten muhteşem bir şehir. İnsanlar da çok iyi." diye konuştu.

Özbekistan'dan gelen ve Türkoloji öğrencisi Gulbakhor Alijonava ise çevre sorunları, sosyoloji, teknoloji, tarih, edebiyat, sanat gibi birçok alanda uzman kişilerden 12 haftalık eğitim aldıklarını ve programı başarıyla tamamladığını dile getirdi.

Türkiye ve İstanbul'a ilk kez geldiğini aktaran Alijonava, "Üç yıldır Türkiye hakkında birçok şeyi okuyup öğrendik ama bunları kendi gözlerimizle canlı olarak görmek çok heyecan verici. Topkapı Sarayı'ndan geldik biraz önce buram buram tarih kokuyordu. Programa katıldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'dan Manas Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Nursonkol Amanbai de program kapsamında seminerler dışında kitap okumaları, film etkinlikleri gibi birçok çalışmanın yapıldığını bildirerek, son derece verimli bir 12 hafta geçirdiklerini kaydetti.

YTB'ye seminerler ve Türkiye programı için teşekkür eden Amanbai, "Türkiye kültürel olarak çok zengin bir ülke. Benim için etkileyici bir gezi oluyor. Sadece televizyondan izleyebildiğim yerleri, belgesellerden gördüğüm Ayasofya'yı şimdi canlı olarak görüyorum." şeklinde konuştu.

Öğrenciler, İstanbul'dan sonra Bursa ve Ankara'ya giderek çeşitli seminerlere katılacak.

YTB Türk Dünyası Genç Liderler Programı öğrencileri İstanbul'da
YTB Türk Dünyası Genç Liderler Programı öğrencileri İstanbul'da
YTB Türk Dünyası Genç Liderler Programı öğrencileri İstanbul'da
YTB Türk Dünyası Genç Liderler Programı öğrencileri İstanbul'da
YTB Türk Dünyası Genç Liderler Programı öğrencileri İstanbul'da

Türk Dünyası, İstanbul, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB Türk Dünyası Genç Liderler Programı öğrencileri İstanbul'da - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı 16:05 Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler 15:45 Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı 15:21 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı
Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı 15:19 Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı Fıtık ameliyatı sonrası vücudunda yaralar oluştu! Kuaför kadın, kızı tarafından ölü bulundu 14:47 Fıtık ameliyatı sonrası vücudunda yaralar oluştu! Kuaför kadın, kızı tarafından ölü bulundu Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı 14:32 Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı
1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu 14:21 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu 14:02 Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu

Son Dakika Haberleri
16:06 Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.
16:04 Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı
15:47 Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi
15:45 Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler
15:43 Marcao'suz kazanma oranı düşen Galatasaray'ın göstereceği performans merak konusu oldu
15:25 Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada
15:16 Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt
14:57 Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'ı bile geride bıraktı
14:45 Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü
14:32 Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı
Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık. Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.         
16:06
Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi         
15:47
Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
15:26
Hadise, PUBG Mobile'a özel şarkı yaptı Hadise, PUBG Mobile'a özel şarkı yaptı         
15:20
Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt         
15:17
Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü         
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz         
14:31
49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı         
14:19
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız         
13:28
Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı         
13:22
Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor         
12:32
Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış         
12:24
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı         
11:15
İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi         
10:19
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız         
10:06
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı         
09:56
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 16:23:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YTB Türk Dünyası Genç Liderler Programı öğrencileri İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement