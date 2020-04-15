YTB, Türkçe öğreticileri yetiştirerek, tez ve araştırmaları destekliyor - Son Dakika
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YTB, Türkçe öğreticileri yetiştirerek, tez ve araştırmaları destekliyor

7 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçeyi öğretecek eğiticileri yetiştirmek ve yüksek lisans ile doktora yapan vatandaşları desteklemek amacıyla iki ayrı burs programı ilan etti.

YTB, Türkçe öğreticileri yetiştirerek, tez ve araştırmaları destekliyor, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçeyi öğretecek eğiticileri yetiştirmek ve yüksek lisans ile doktora yapan vatandaşları desteklemek amacıyla iki ayrı burs programı ilan etti.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşan genç vatandaşların akademik, sosyal ve kültürel yönden iyi yetişmeleri için hazırladığı programlarına devam ediyor. YTB, yurt dışında yaşayan minik vatandaşların Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretmelerine katkı sunarken aynı zamanda yüksek lisans ve doktora yapan vatandaşlara burs sağlayarak destekliyor. Bu kapsamda YTB, "Yurtdışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursu Programı" ve Türk çocuklarına eğitici yetiştirmek için başlattığı "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programları"na başvuruları 15 Nisan - 15 Haziran 2020 tarihleri arasında alıyor.


Yurt dışındaki Türk çocukları için eğiticiler yetişiyor


YTB, yurt dışında yaşayan minik vatandaşlara Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticilerin yetiştirilmesi için başlattığı 'Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programları'nı bu yıl da ilan ediyor. Programla birlikte Türkçe öğretimine yönelik alınacak akademik eğitimin ve staj çalışmalarının ardından mezun olan adaylar geldikleri ülkelere dönerek Türkçe öğretimine katkı sunacak.


Programa yurt dışında oturum hakkına sahip olan 40 yaşından gün almamış Türk vatandaşı, mavi kartlılar ve çifte vatandaşlar başvurabilecek. Programa kabul edilen adaylar öncelikle Türkiye'deki belirtilen üniversitede iki yarıyıl eğitim alacak. Ardından ise adayın kendi ülkesindeki bir eğitim kurumunda tamamlayacağı staj ve tez dönemini kapsayacak dört yarıyıldan sonra eğitim tamamlanacak.


Adayların Türkiye'deki eğitimleri; Antalya Akdeniz Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi gibi köklü ve yenilikçi üniversitelerle YTB arasında yapılan protokol çerçevesinde verilecek. Programa kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları YTB tarafından karşılanacak olup adaylara bir de aylık bin 500 TL burs ve gerekli olması halinde barınma desteği sunulacak.


Program hakkında başvuru ve ayrıntılı bilgiler ise https://www.ytb.gov.tr/turkceylp/ adresinde yer alıyor.


Yüksek lisans ve doktora yapan yurt dışındaki vatandaşlara burs desteği


YTB, yurt dışında eğitim hayatlarına başarılı bir şekilde devam eden vatandaşlara yaptığı destekleri de sürdürüyor. Bu kapsamda yurt dışında yaşayan vatandaşların akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla "Yurt Dışı Vatandaşlar Tez Araştırma Burs Programı" ilan edildi. Program ile birlikte yurt dışında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına başarılı bir şekilde devam eden vatandaşlara burs sağlanacak. Yapılan desteklerle Türk toplumunun bulunduğu ülkenin akademik ve entelektüel hayatına da katkı sağlaması beklenirken, ana vatanlarından ayrı yaşayan vatandaşların sorunları hakkında yapılan akademik araştırmaların sayısının ve niteliğinin arttırılması da hedefleniyor. Başvurular ve detaylı bilgilere ise www.ytb.gov.tr/yvburslari adresinden ulaşılıyor. - ANKARA

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:18 Kaynak: İHA

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