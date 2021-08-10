YTB, 'Türkiye Bursları Hoş Geldiniz' Programı düzenledi - Son Dakika

YTB, 'Türkiye Bursları Hoş Geldiniz' Programı düzenledi

ANKARA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Türkiye Bursları kapsamında 2020 yılında burs verilen uluslararası öğrencilere yönelik 'Türkiye Bursları Hoş Geldiniz Programı' düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Türkiye Bursları programı kapsamında 2020 yılında burslandırılan Ankara ve Kırıkkale'de Türkçe öğrenimlerine devam eden 233 öğrenciye yönelik "Türkiye Bursları Hoş Geldiniz Programı" düzenlendi. Ankara'da özel bir otelde düzenlenen programa YTB Başkanı Abdullah Eren'de katıldı.

"170 bin başvuru içerisinden Türkiye'de üniversite eğitimi almaya hak kazandınız"

Dünya genelinde birçok ülkeden Türkiye Burslarına başvurular olduğunu söyleyen Abdullah Eren, "Türkiye'ye hoş geldiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum? 2020 yılı içerisinde almış olduğumuz 170 bin başvuru içerisinden tüm elemeleri aşamaları geçerek, sınavları ve mülakatları başarı ile geçerek, sizler Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de üniversite eğitimi almaya hak kazandınız. Bu yüzden sizleri tebrik ediyorum. Ailelerinizi de tebrik ediyorum. Onlarda bu süreçte sizlere destek oldular. Hem sınav sürecinde hem de kendi anavatanınız dışında bir ülkede eğitim almanız için sizleri cesaretlendirdiler. Üçüncü kez sizleri tebrik ediyorum. Bunun sebebi ise zor bir dönemde üniversite hayatına başladınız. Covide-19'un küresel bir salgın haline geldiği 2020 yılında sizler Türkiye'de eğitim almaya hak kazandınız. Normal şartlarda 2020 yılının Eylül ayında sizleri Türkiye'ye getirmemiz gerekiyordu. Bunu 2020 yılının Eylül ayında yapmamız gerekiyordu. Fakat pandemi nedeniyle sizleri Türkiye'ye getiremedik. Ama daire başkanımız ve başkan yardımcımız burada uzun uzun sunumlar yaptılar. Yaklaşık 8 ay boyunca online Türkçe eğitimi alma imkanı getirdik" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin dünyanın çok farklı ülkelerindeki ilişkisine, enerjisine yakışır bir topluluk var"

Birçok kültüre ait öğrencinin bir araya toplandığına dikkat çeken Eren, "Şuan burada 55 farklı ülkeden öğrencilerimiz var. Hakikaten Türkiye'nin dünyanın çok farklı ülkelerindeki ilişkisine, enerjisine yakışır bir topluluk var şuan burada. Sağınıza bakıyorsunuz başka bir kıtadan, solunuza bakıyorsunuz başka bir coğrafyadan arkadaşlarınız var. Bu süreç içerisinde farklı ülkelerden gelen arkadaşlarınız 10 ay eğitim çerçevesinde sıkıntı yaşayan arkadaşlar oldu. Ama ben mutlulukla görüyorum ki birçok öğrenci arkadaşımız en azından dinleme kısmında belirli bir seviyeyi aşmışlar. Tekrar Türkiye'ye hoş geldiniz" dedi.

"Çok derin bir tarihe ve medeniyete sahip bir ülkede eğitim alacaksınız"

Öğrencilerin 2 ay boyunca hızlandırılmış bir Türkçe eğitimi alacaklarını söyleyen Eren, "Türkiye Bursları dünyanın en seçkin burslarından bir tanesi. Birçok ülkenin burs programı var Türkiye Bursları dünyanın en fazla sayılı ülkesinden burs ve başvuru alan bir burs programı. Sizler çok şanslısınız. Türkiye gibi Anadolu coğrafyasının üzerinde kurulmuş, çok derin bir tarihe ve medeniyete sahip bir ülkede eğitim alacaksınız. Dünyanın en eski yerleşim yerleri, en eski ibadethane olarak kabul edilen yerleri, dünyanın en eski borsası yani medeniyet tarihine ilişkin birçok yerleşim yerini veya kalıntıyı bulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden beklentileri olduğunu söyleyen Eren, Öğrencilerin Türkçeyi çok iyi öğrenmeleri, ortalamaları yüksek tutmalarını, diğer coğrafyalardan gelen öğrencilerle iletişim kurmalarını, STK faaliyetlerini takip etmelerini ve Türkiye'yi iyi tanımalarını istedi. YTB'nin sadece burs vermek ile ilgilenmediğini birçok farklı etkinlik yaptığını, öğrencilerin bu etkinliklere katılarak Türkiye'nin gönüllü elçisi olmaları gerektiğini ifade etti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Eren, birçok sıkıntı çekseler de Türkiye'yi seveceklerini her türlü sorunda öğrencilerin yanlarında olduklarını belirtti. Yabancı dil konusunda da öneride bulunan Eren en az 2 dil öğrenmeleri gerektiğini başarının bu şekilde daha yakalanabilir olduğunu belirtti.

Burs alan öğrencilerden başarılı olmalarını, kendi ülkelerine ve Türkiye'ye yararlı bir insan olmaları gerektiğini söyleyen YTB Başkanı Eren son olarak öğrencilere aşı çağrısı yaptı.